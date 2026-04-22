Paraná: entregaron certificados a más de 50 proyectos seleccionados por el FEICAC 2025

La Municipalidad de Paraná entregó los certificados a los proyectos seleccionados en la edición 2025 del Fondo Económico de Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias (FEICAC)

La Municipalidad de Paraná entregó los certificados a los proyectos seleccionados en la edición 2025 del Fondo Económico de Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias (FEICAC). El acto se realizó en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y distinguió a más de 50 iniciativas orientadas a la promoción y el desarrollo cultural, artístico y científico de la ciudad.

El programa, sostenido con recursos municipales, apunta a fortalecer la producción local y acompañar el trabajo de artistas, gestores y gestoras culturales. En ese marco, el Municipio desarrolló instancias informativas en universidades, centros culturales y espacios comunitarios, con el objetivo de facilitar la presentación de proyectos.

El jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó el valor del reconocimiento al desarrollo sociocultural. “Detrás de cada proyecto hay una historia de trabajo, de vida, de sacrificio y de mucho esfuerzo. Este premio es un incentivo para el emprendimiento que sea, que puede ser artístico, cultural y científico”, expresó.

Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, remarcó que el programa forma parte de una política pública sostenida. “Hay una decisión política de acompañar estas iniciativas que se concretan en proyectos”, señaló.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, indicó que el FEICAC tiene un doble objetivo: acompañar proyectos artísticos y potenciar el sector cultural local.

Durante el acto también se escucharon voces de participantes. Dimas Santillán, integrante del proyecto Teatro del Inconsciente, afirmó que el programa “viene de la cultura para la cultura”. La directora de la propuesta, Yamila Barrientos, consideró que se trata de “una oportunidad y un incentivo”, y destacó el trabajo territorial y la articulación que impulsa.

La actividad contó con la presencia de autoridades académicas e institucionales, entre ellas la secretaria de Comunicación y Cultura de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, Mariana Broggi; la vicerrectora de la UNER, Gabriela Andretich; el decano de la UTN Paraná, Alejandro Carrere; el concejal Máximo Miguez; la directora de Formación Cultural, Rocío Panozzo; y la directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler.

Los proyectos seleccionados se distribuyen en distintas líneas. Entre ellas, se destacan emprendimientos culturales sin fines de lucro, propuestas asociativas de base artística, cultural o científica, producciones editoriales, discográficas y audiovisuales independientes, y proyectos vinculados a la preservación y puesta en valor del patrimonio.

La diversidad de iniciativas da cuenta de un entramado cultural activo, con propuestas que abarcan desde el teatro comunitario, la música y la literatura, hasta el desarrollo tecnológico, la inclusión social y la investigación científica aplicada al territorio.