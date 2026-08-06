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Cabra Da Peste vuelve a presentarse en Santa Fe

La banda se presentará el sábado 19 de septiembre a las 21 en Tribus Club de Arte, con una propuesta de fusión musical, identidad barrial y una potente conexión con el público

6 de agosto 2026 · 18:23hs
Cabra Da Peste vuelve a presentarse en Santa Fe

Cabra Da Peste vuelve a Santa Fe con su mezcla de música, barrio y crítica social

La energía de la escena independiente argentina llegará nuevamente a Santa Fe de la mano de Cabra Da Peste, una banda que encontró en la fusión musical y la identidad barrial una forma propia de contar historias y reflejar la realidad cotidiana.

El grupo se presentará el sábado 19 de septiembre a las 21 horas en Tribus Club de Arte. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketway y en la boletería de Tribus.

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En el marco de su recorrido por los principales escenarios del país, Cabra Da Peste regresa a la ciudad con un espectáculo que promete una noche cargada de intensidad, canciones y una fuerte conexión con quienes forman parte de su camino.

Reconocida por su particular combinación de sonidos, la banda construye una propuesta donde conviven distintos géneros con una mirada social y una impronta callejera. Sus presentaciones en vivo se caracterizan por una energía desbordante, transformando cada encuentro en una celebración colectiva con espíritu de barrio.

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Cabra Da Peste Santa Fe Música
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