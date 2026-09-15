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Cielo Razzo y Cabra Da Peste llegan a Tribus

Del jueves 17 al domingo 20 de septiembre, Tribus Club de Arte propone una programación con tributos, rock nacional y música independiente

15 de septiembre 2026 · 11:47hs
Cielo Razzo y Cabra Da Peste llegan a Tribus

Del jueves 17 al domingo 20 de septiembre, Tribus Club de Arte propone una programación con tributos, rock nacional, música independiente, trasnoches y una celebración de la primavera a puro son cubano.

Rock, clásicos y ritmos latinoamericanos: la agenda de Tribus para esta semana

La música vuelve a tomar protagonismo en Tribus Club de Arte, en Santa Fe, con una agenda que reúne diferentes estilos y propuestas entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre. La programación incluye un homenaje a Gustavo Cerati, el regreso de Cielo Razzo, dos trasnoches bailables, una fecha de Cabra Da Peste y un festival para recibir la primavera.

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La semana comienza el jueves 17 a las 21, con Cerati a la Carta, una propuesta que invita a recorrer los clásicos de Gustavo Cerati, tanto de su etapa al frente de Soda Stereo como de su carrera solista. La entrada es libre y gratuita.

El viernes 18 a las 21, llegará uno de los encuentros destacados de la agenda: Cielo Razzo se presentará en Tribus en su primer show del año en el espacio santafesino. La banda rosarina repasará sus clásicos en una noche marcada por el rock y la potencia de su presentación en vivo. Las entradas se encuentran disponibles en boletería y a través de Ticketway.

La jornada del viernes continuará pasada la medianoche. Desde las 23.59, Vulva Soul estará a cargo del Trasnoche de Viernes, con un set pensado para bailar hasta entrada la madrugada. La propuesta será con entrada libre y gratuita.

El sábado 19 a las 21, será el turno de Cabra Da Peste, que regresará a Tribus para desplegar su propuesta vinculada a la escena independiente argentina. Como invitados participarán Seba Barrionuevo & Los Carpinchos, en una noche que reunirá dos proyectos de la escena local y regional. Las entradas están disponibles en boletería y mediante Ticketway.

Más tarde, a las 23.59, llegará una nueva edición del Trasnoche de Tribus: Pogo Hits Edición Rock Nacional. El DJ Rodri Burella estará al frente de una noche dedicada a los clásicos de la música argentina, con entrada libre y gratuita.

El cierre de la programación será el domingo 20 a las 21, con Primavera Son 2026: Festival celebración al son cubano. La propuesta recibirá la llegada de la nueva estación con los shows de Changuitos, con salsa, son y timba, y De La Moña, proyecto dedicado a la salsa y la música afrocaribeña.

Las entradas para las fechas que son pagas pueden adquirirse en la boletería de Tribus y a través de Ticketway. También hay puntos de venta en Nexon Peatonal Santa Fe (San Martín 2637), Nexon Aristóbulo del Valle (Aristóbulo del Valle 6780), Nexon Santo Tomé (Av. 7 de Marzo 2091), Nexon Blas Parera (Av. Blas Parera 6980), Nexon Paraná (Urquiza 1031), Terco Tour Paraná (25 de Mayo 453), Draxxxo Esperanza (25 de Mayo 1446) y Toselli Hogar Rafaela (Blvd. Lehmann 359).

Jueves 17 – 21: Cerati a la Carta. Entrada libre y gratuita.

Viernes 18 – 21: Cielo Razzo. Entradas a la venta.

Viernes 18 – 23.59: Trasnoche con Vulva Soul. Entrada libre y gratuita.

Sábado 19 – 21: Cabra Da Peste + Seba Barrionuevo & Los Carpinchos. Entradas a la venta.

Sábado 19 – 23.59: Pogo Hits Edición Rock Nacional, con DJ Rodri Burella. Entrada libre y gratuita.

Domingo 20 – 21: Primavera Son 2026, con Changuitos y De La Moña. Entradas a la venta.

LEER MÁS: Dillom presenta en Tribus "La Nueva Violencia"

Tribus Cielo Razzo Cabra Da Peste Rock Agenda
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