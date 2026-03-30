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Árbol modifica la sede de su recital en Paraná

Árbol confirmó un cambio de lugar para su presentación en Paraná, en el marco de la gira por sus 30 años. Será en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

30 de marzo 2026 · 12:26hs
Árbol modifica la sede de su recital en Paraná

La banda Árbol confirmó un cambio de lugar para su presentación en Paraná, en el marco de la gira por sus 30 años de trayectoria.

Árbol en Paraná

El recital se realizará el domingo 5 de abril a las 20 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Las entradas continúan a la venta a través de Gradatickets y en Flamingo Bar, con opciones de financiación en cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

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Desde la organización indicaron que las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas para la nueva ubicación, por lo que no es necesario realizar cambios ni gestiones adicionales.

El regreso de Árbol a la ciudad se da después de más de dos décadas y forma parte de una gira aniversario que recorre Argentina, Chile y México. En el show, la banda repasará canciones de toda su carrera, incluyendo temas como “Trenes, camiones y tractores”, “Pequeños sueños”, “La nena monstruo” y “El fantasma”, junto a material reciente.

Formado en 1994, el grupo se consolidó como una de las propuestas más singulares del rock alternativo local, con una trayectoria que incluye discos como Chapusong’s, Guau! y Hormigas. Integran la banda Pablo Romero, Sebastián Bianchini, Hernán Bruckner y Martín Millán.

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