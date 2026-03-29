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El Cineclub Noble suma invitados para la proyección de "El Conde"

El Cineclub Noble suma una nueva función con invitados especiales: será el martes 31 en la Sala Noble y en esta oportunidad se proyectará "El Conde"

29 de marzo 2026 · 12:30hs
El Cineclub Noble suma invitados para la proyección de El Conde

El ciclo del Cineclub Noble suma una nueva función con invitados especiales y una propuesta que cruza cine, memoria y artes visuales. La actividad forma parte de “Noches de Transilvania / Citas con los vampiros”, una iniciativa organizada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), con apoyo de La Vieja Usina y Enersa, y la invitación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El Conde llega a Paraná en el marco del ciclo vampiresco del IAAER

La cita será el martes 31 a las 20 en la Sala Noble, ubicada en calle Gregoria Matorras de San Martín 861, en Paraná. La entrada es libre y gratuita.

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En esta oportunidad se proyectará El Conde, del director chileno Pablo Larraín. La presentación estará a cargo de Nadia Grandón, Lucía Tejera y Sebastián Boscarol, integrantes del Colectivo Cultura por la Memoria, en el marco de las actividades a 50 años del Golpe Cívico Militar.

Como en cada encuentro del ciclo, la experiencia se completa con la intervención artística “Lo eterno…”, una instalación site specific / mix media del artista visual Mana Ríos, pensada especialmente para el espacio.

El Conde propone una sátira de terror oscuro que reimagina al dictador chileno Augusto Pinochet como un vampiro de 250 años que habita una mansión en ruinas en el extremo sur del continente. La película aborda, desde el absurdo y la ironía, el desgaste del poder y la persistencia de la violencia. Uno de sus rasgos más destacados es la fotografía en blanco y negro, a cargo de Ed Lachman, que construye una atmósfera gótica y deliberadamente inquietante.

El ciclo tendrá su cierre el viernes 10 de abril a las 20, también en la Sala Noble, con la proyección de El día trajo la oscuridad (2013), del director Martín Desalvo.

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El Conde cineclub Cine Paraná cultura IAAER Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos
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