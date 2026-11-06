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Abel Pintos, Jairo, Jorge Rojas y Luciano Pereyra: la grilla musical de la visita papal

Más de 600 coristas y cerca de 200 músicos formarán parte de las celebraciones previstas entre el 8 y el 11 de noviembre. Abel Pintos, Jairo, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi y Luciano Pereyra encabezan la programación

6 de noviembre 2026 · 10:05hs
Abel Pintos, Jairo, Jorge Rojas y Luciano Pereyra: la grilla musical de la visita papal

La música tendrá un lugar destacado durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. A lo largo de cuatro jornadas, reconocidos artistas nacionales, agrupaciones musicales, coros y bailarines participarán de distintas celebraciones y encuentros que acompañarán el recorrido del pontífice por el país.

Los artistas que acompañarán al Papa en Argentina

La propuesta artística reunirá diferentes estilos y expresiones culturales, con representantes de la música popular, el folclore y la música religiosa. Entre los nombres más reconocidos se encuentran Abel Pintos, Jairo, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi y Luciano Pereyra, quienes compartirán escenario con otros músicos y agrupaciones de distintas provincias. Según la organización, serán más de 600 coristas y cerca de 200 músicos los que participarán de las actividades.

El recorrido musical comenzará el lunes 9 de noviembre en Claypole, donde Abel Pintos se presentará junto al coro del Pequeño Cottolengo Don Orione. La actuación tendrá lugar a las 9.15, durante la visita del Papa al establecimiento, ubicado en el partido bonaerense de Almirante Brown.

Ese mismo día, la música también acompañará la misa prevista para las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Allí participarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Verónica Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei. Más tarde, durante el encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, se presentará Agustín Day.

El martes 10 de noviembre la programación tendrá dos escenarios principales. Por la mañana, en Córdoba, Jairo y Jorge Rojas serán parte de la celebración prevista a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA. La grilla también incluirá a José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

Por la noche, la música llegará nuevamente a Buenos Aires con el encuentro de León XIV con los jóvenes, previsto para las 20.15 en el Monumento de los Españoles. La propuesta reunirá a Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez. También participarán Alan Madanes y Lucas Rodríguez, con la conducción de Sofía Martínez e Ignacio Girón y un ensamble de bailarines que sumará movimiento a la celebración.

El cierre musical tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre en Luján. Frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, a partir de las 10, se celebrará una misa que contará con la participación de Luciano Pereyra, Campedrinos, Hermanos Menta, Filocalia, Santiago Tucumán y Carafea. El Ballet Sumampa también será parte de la propuesta artística.

La participación de Luciano Pereyra tendrá, además, un significado especial: el cantante nació en Luján y tiene un vínculo muy cercano con la ciudad. Su presencia será uno de los momentos destacados de la última jornada de la visita.

Artistas consagrados, nuevas voces, agrupaciones corales y expresiones tradicionales compartirán una programación que busca reunir distintas identidades musicales del país y acompañar, desde la cultura, un acontecimiento histórico.

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