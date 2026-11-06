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Gualeguaychú presenta su agenda cultural con propuestas para el fin de semana

Del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, Gualeguaychú ofrece distintas actividades culturales, recreativas y deportivas para compartir en familia

6 de noviembre 2026 · 10:19hs
Gualeguaychú presenta su agenda cultural con propuestas para el fin de semana

Gualeguaychú se prepara para vivir un fin de semana con múltiples propuestas para vecinos y visitantes. Entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre, la ciudad contará con una agenda que combinará cultura, deporte y entretenimiento, con actividades pensadas para diferentes edades y públicos.

Gualeguaychú tendrá un fin de semana con cultura, deporte y actividades para toda la familia

Uno de los acontecimientos destacados será una nueva edición de la Noche de los Museos, una oportunidad para acercarse al patrimonio histórico y cultural de la ciudad, recorrer sus espacios y conocer parte de las historias que forman su identidad. La iniciativa invita a descubrir los museos desde otra perspectiva y a disfrutar de una experiencia que pone en valor el trabajo de quienes preservan y comparten la memoria colectiva.

La programación también incluirá una carrera solidaria, que reunirá a participantes en torno al deporte y el compromiso comunitario. A esta propuesta se sumará una kermesse, con juegos y actividades recreativas para compartir en familia y generar espacios de encuentro.

De esta manera, Gualeguaychú ofrecerá tres jornadas con alternativas para salir, participar y disfrutar de la vida cultural y social de la ciudad. La variedad de propuestas permitirá combinar paseos, actividades al aire libre y experiencias recreativas durante el fin de semana.

Además, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, por lo que el fin de semana tendrá una jornada adicional para quienes quieran aprovechar el descanso y organizar distintas actividades.

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