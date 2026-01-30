Uno Entre Rios | Escenario | Fiesta Nacional de la Artesanía

Abel Pintos encabeza la venta de plateas para la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026

La venta anticipada de entradas para la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026 avanza a buen ritmo y anticipa una edición con alta convocatoria

30 de enero 2026 · 14:08hs
Abel Pintos encabeza la venta de plateas para la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026

La venta anticipada de entradas para la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026 avanza a buen ritmo y anticipa una edición con alta convocatoria. Según informó la Municipalidad de Colón, el último relevamiento de boletería refleja un marcado interés del público, tanto local como turístico, en las principales noches del escenario mayor.

En ese marco, Abel Pintos encabeza la demanda: las plateas para su presentación se encuentran agotadas y ya se vendieron cerca de 2.500 entradas anticipadas. La respuesta confirma la expectativa que genera el regreso del cantautor al escenario de la fiesta y lo posiciona como el artista de mayor convocatoria de esta edición.

La 41° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón, Entre Ríos, se celebrará del 12 al 16 de febrero de 2026. El evento, que se realiza en el predio del acceso a la ciudad, contará con feria de artesanos, gastronomía y shows musicales destacados, incluyendo a La Beriso, Luck Ra, Abel Pintos y La K'onga.

Respuesta del público y diversidad de propuestas

La grilla musical programada para febrero de 2026 reúne distintos géneros y públicos, una característica que se refleja en el comportamiento de la preventa. En el cuarteto, La K’onga muestra un sostenido movimiento de plateas, mientras que en el cruce con los ritmos urbanos, Luck Ra registra un buen nivel de ventas anticipadas. En el segmento del rock nacional, La Beriso también se ubica entre las propuestas más elegidas.

En tanto, la denominada “Noche de Entre Ríos” comenzó a registrar sus primeras reservas de plateas. Esa jornada tendrá, además, ingreso libre y gratuito, con una programación centrada en la identidad cultural de la provincia.

Canales de venta

Desde la organización recordaron que la compra anticipada de entradas y plateas continúa habilitada hasta el 31 de enero a través del sitio www.1000tickets.com.ar. Los datos actuales refuerzan la recomendación de asegurar ubicaciones con antelación, especialmente para las noches con mayor demanda.

Una edición anunciada con anticipación

La Fiesta Nacional de la Artesanía celebrará sus 41 años en febrero de 2026, en la ciudad de Colón. Además del tradicional paseo de artesanos y maestras y maestros artesanos de todo el país, la propuesta volverá a integrar espectáculos musicales, oferta gastronómica, sector infantil, innovación y contenidos patrimoniales.

Con varios meses de anticipación, el Municipio dio a conocer los primeros nombres de la grilla artística —Luck Ra, La K’onga, Abel Pintos y La Beriso— con el objetivo de favorecer la planificación de viajes, reservas y la logística de expositores y prestadores turísticos.

En los próximos días se anunciarán nuevas confirmaciones, segmentos temáticos y detalles operativos. Toda la información sobre programación, venta de entradas y servicios se difundirá a través de los canales oficiales de la Fiesta Nacional de la Artesanía y de la Municipalidad de Colón.

