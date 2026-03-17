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De visitante, Estudiantes lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza

El Lobo mendocino lo ganaba gracias a un gol de Módica, pero dos golazos de Tiago Palacios pusieron las cosas 2-1 en favor del Pincha en el complemento.

17 de marzo 2026 · 23:23hs
Estudiantes ganó de visitante.

Estudiantes ganó de visitante.

De la mano de un doblete de Tiago Palacios -con un golazo incluido-, Estudiantes dio vuelta el resultado y se impuso por 2-1 ante Gimnasia (M) como visitante, por la fecha 11 del Torneo Apertura. Así, con los tres puntos en el bolsillo, el equipo del Alexander Medina se mantiene como escolta de Vélez en la Zona A, mientras que el Lobo mendocinCentral Córdoba (SE) volvió al triunfo ante un Riestra sin alegrías en el Torneo Apertura

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En Santiago del Estero

Central Córdoba (SE) volvió al triunfo ante un Riestra sin alegrías en el Torneo Apertura de Primera 2026. El Ferroviario se impuso por 1-0 en Santiago del Estero con gol de Naya y se puso a dos puntos de zona de clasificación; el Malevo continúa hundido.

Estudiantes Gimnasia de Mendoza Tiago Palacios
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