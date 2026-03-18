En Paraná, la situación de calle podría superar la del año pasado.

En diálogo con UNO , el Secretario de Desarrollo Humano de Paraná, Juan Enrique Ríos, informó que la cantidad de personas en situación de calle ha aumentado.

En diálogo con UNO, Juan Enrique Ríos, Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, detalló la situación de las personas en situación de calle y los esfuerzos que se realizan para brindarles asistencia.

Ríos explicó que la presencia de personas en situación de calle ha aumentado notablemente en la ciudad, un fenómeno que preocupa tanto a las autoridades locales como a las organizaciones sociales que trabajan en contacto directo con estas comunidades.

Aumento de personas en situación de calle en Paraná preocupa al municipio

Personas en situación de calle (1).jpeg

"En primer lugar, creo que el panorama en Paraná muestra un incremento notorio de personas en situación de calle. Esto ha crecido de manera considerable. Incluso, si uno se traslada más allá del radio de los bulevares, se observa la presencia de muchas personas en zonas periféricas cubiertas de vegetación".

El funcionario señaló que muchas de estas personas provienen de distintos puntos de la provincia, aunque no necesariamente de localidades cercanas a Paraná. Esto refleja un movimiento interno donde la población vulnerable se desplaza hacia áreas urbanas buscando mayores oportunidades o acceso a servicios sociales que en sus lugares de origen no existen o son limitados.

"A partir de un relevamiento, detectamos que hay personas que habitan estos lugares en situación de calle. Son personas de nuestra provincia, pero no muchas provienen de localidades cercanas, donde la situación económica y la presión financiera los ha llevado a trasladarse a la ciudad. Aquí, a pesar de la crisis económica y la dificultad de reestructurarse laboralmente, existen beneficios como merenderos, comedores y distintas ayudas sociales que les permiten tener un mejor pasar que en sus lugares de origen".

En relación con los registros oficiales o estimaciones de la cantidad de personas en situación de calle, Ríos aclaró que no existen cifras precisas, lo que dificulta la planificación de políticas públicas efectivas. La información más confiable proviene del seguimiento de los servicios de alimentación que el municipio proporciona de manera regular, especialmente en la zona céntrica de la ciudad.

"No tenemos un registro exacto. El seguimiento más regular que llevamos está relacionado con las viandas de comida que se entregan en la zona céntrica, que en el caso del municipio rondan las 400 por día. Pero puedo afirmar que la cantidad de personas en situación de calle se ha incrementado mucho, porque ya el fenómeno se extiende más allá del área céntrica o los bulevares. En barrios de la ciudad, en distintos lugares como el Parque Urquiza, vemos que pernoctan muchas personas en situación de calle que antes no veíamos".

"El panorama en Paraná muestra un incremento notorio de personas en situación de calle", aseguró Ríos. "El panorama en Paraná muestra un incremento notorio de personas en situación de calle", aseguró Ríos.

Consultado sobre las causas de este aumento, Ríos identificó múltiples factores sociales y económicos que se combinan y profundizan la vulnerabilidad de estas personas. Entre ellos, mencionó problemas relacionados con la salud mental, consumo problemático y las dificultades económicas para acceder a una vivienda digna.

"Creo que la situación está relacionada principalmente con la salud mental, el consumo problemático y, también, con el alto costo de acceder a una vivienda. Muchos no pueden afrontar un alquiler (ya sea de una pieza, una casa o una pensión) y terminan en situación de calle. La crisis económica que enfrentan los sectores más vulnerables los obliga a abandonar hogares que antes podían pagar".

Ríos detalló además los programas municipales destinados a brindar asistencia directa. Uno de los espacios más relevantes se encuentra en calle Belgrano, donde se aloja diariamente a un grupo de personas en situación de calle, ofreciendo un entorno seguro y recursos básicos para su bienestar.

"El municipio cuenta con un dispositivo en calle Belgrano, donde alojamos a 38 personas en situación de calle. Allí se les brinda un espacio para asearse, dormir y alimentarse, y además se les ofrece acompañamiento profesional a través de la Escuela de Salud Mental. Este trabajo se realiza en conjunto con Cáritas de Paraná. Inicialmente, ellos habilitaron el espacio solo durante el invierno, pero lo han mantenido porque se ha demostrado que es una necesidad. Lo más importante de este espacio es que se ha logrado la reinserción social y laboral de muchas personas. Con un buen acompañamiento y predisposición, se puede reintegrar a las personas en un proyecto de vida".

Otro aspecto destacado por Ríos son los talleres de capacitación, diseñados para generar habilidades prácticas que permitan a las personas acceder a ingresos propios y fortalecer su autonomía. Esta iniciativa ha tenido un impacto positivo, no solo en el aspecto económico, sino también en la construcción de lazos sociales y el desarrollo de un proyecto de vida sostenible.

"El año pasado, y está planificado para este año, desarrollamos talleres de capacitación con las personas que asisten a Cáritas. Esto ha sido muy positivo porque no solo han logrado construir lazos y compromisos, sino que también les ha permitido desarrollar habilidades que les generan ingresos y contribuyen a reconstruir su proyecto de vida".

Respecto a las dificultades para atender esta problemática, Ríos subrayó que los recursos son limitados y que la falta de coordinación entre los distintos niveles del Estado representa un desafío constante. A pesar del esfuerzo de la municipalidad, algunas necesidades no pueden ser cubiertas debido a estas restricciones.

"No contamos con acompañamiento del Estado nacional ni provincial", señaló el funcionario. "No contamos con acompañamiento del Estado nacional ni provincial", señaló el funcionario.

"La principal dificultad está relacionada con los recursos, tanto materiales como humanos. El municipio tiene un límite: toda la asistencia que brindamos se hace con recursos propios. No contamos con acompañamiento del Estado nacional ni provincial, al menos que nosotros hayamos podido observar. Debemos reconocer la labor de Salud Mental y del 107, que intervienen cuando hay personas con problemas de salud, pero no existe una estrategia articulada para abordar integralmente esta problemática. Esa falta de coordinación es una de nuestras mayores limitaciones".

Finalmente, sobre la evolución de la situación en 2026, Ríos expresó su preocupación por la tendencia al aumento de la población en situación de calle, lo que obliga a planificar con antelación la distribución de recursos y la atención prioritaria durante el invierno.

"A pesar del esfuerzo mancomunado con organizaciones sociales, la situación se ha incrementado. Lamentablemente, mirando hacia adelante, no vemos soluciones que permitan que esta problemática disminuya; al contrario, creemos que seguirá creciendo. Este invierno, tendremos que redoblar esfuerzos y priorizar los recursos, porque la población en situación de calle será probablemente mayor que la del año pasado".

Canales de asistencia disponibles

Para quienes deseen colaborar o requieran asistencia, la Municipalidad de Paraná cuenta con diferentes canales disponibles y confiables. Las personas en situación de calle pueden comunicarse al 103 (Defensa Civil), disponible las 24 horas para emergencias y acceso rápido a refugio temporario seguro y protegido. También pueden acercarse al refugio municipal en calle Belgrano o solicitar asistencia social a través de los números 147 o 0800-555-0147, donde el personal capacitado brinda orientación y acompañamiento inmediato.

Estas medidas buscan garantizar atención inmediata, segura y efectiva, así como acompañamiento profesional a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, especialmente durante el invierno y en los momentos de mayor necesidad.