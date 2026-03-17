La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

Argentina enfrentará al seleccionado centroamericano el martes 31 y, ante la imposibilidad de jugar en River por un recital, la sede elegida es La Bombonera

Tras la cancelación oficial de la Finalissima, la Selección Argentina apresuró las gestiones y logró llegar a un acuerdo para enfrentar el próximo martes 31 de marzo a Guatemala, encuentro que servirá como despedida del país antes del Mundial 2026.

Ante laimposibilidad de utilizar el Monumental debido a que habrá un recital, desde AFA hicieron un pedido para jugar en La Bombonera, mismo escenario que en la antesala del Mundial de Qatar 2022.

Crecen las chances de que no se juegue la Finalissima entre Argentina y España

A falta del comunicado oficial, lo cierto es que Boca aceptó el pedido y prestará su cancha para recibir el último encuentro del seleccionado nacional previo a la Copa del Mundo, dado que los encuentros en la ventana de FIFA en junio serían ya en Estados Unidos y con los 26 convocados para defender la corona obtenida en Lusail.

Se espera que el juego se viva como lo fue la recordada goleada a Venezuela, encuentro por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 que también significó como despedida del país y se vivió con gran euforia por parte del público presente en Brandsen 805.

Desde un principio se descartó la chance de que el encuentro tenga lugar en cancha de River. Más allá de que el equipo de Eduardo Coudet no competirá como local, la cancha estará reservada por la histórica banda AC/DC, que brindará su tres funciones: 23, 27 y justamente el 31 del mes.

Circuló también posibilidad del Coloso Marcelo Bielsa de Newell's o el Gigante de Arroyito de Rosario Central, ambos en la ciudad de Rosario, pero finalmente el encuentro será en el estadio del Xeneize.

El último partido de Argentina en La Bombonera

El último partido de la Selección Argentina en La Bombonera no representa un antecedente favorable, ya que fue la derrota 2-0 a manos de Uruguay por la quinta fecha de las Eliminatorias, encuentro disputado noviembre del 2023. La primera derrota tras la obtención de la Copa del Mundo.