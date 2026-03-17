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Boleto gratuito para docentes en todo el territorio de Entre Ríos

Docentes tendrán transporte urbano gratis en varias ciudades de la provincia; lo dispuso este martes el gobierno de Entre Ríos.

17 de marzo 2026 · 19:59hs
Boleto gratuito para docentes en todo el territorio de Entre Ríos

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha este martes un nuevo beneficio que garantiza el boleto gratuito en el transporte urbano para docentes dependientes del Consejo General de Educación (CGE), una medida que impactará en miles de trabajadores de la educación en distintos puntos de la provincia.

La iniciativa alcanza a aquellos educadores que utilizan el servicio de transporte público en ciudades que cuentan con este sistema, entre ellas Paraná y su Área Metropolitana, Concordia, Gualeguaychú, La Paz y Concepción del Uruguay. Según se informó, el beneficio regirá de lunes a viernes y podría alcanzar a unas 4.500 personas.

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Este nuevo esquema está dirigido específicamente a docentes con domicilio en la provincia que no perciben el código de traslado (029) en sus haberes, lo que apunta a brindar un alivio económico a quienes deben afrontar diariamente los costos de movilidad para cumplir con sus tareas laborales.

En cuanto a la modalidad de acceso, desde el CGE indicaron que el trámite continuará realizándose de manera presencial o bajo la modalidad que disponga cada localidad. Para gestionar el beneficio, los interesados deberán presentar la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el certificado de Informe de Servicios (IS), el cual se emite tanto en la Dirección de Recursos Humanos del organismo como a través del sistema SAGE.

Un aspecto destacado de la medida es que aquellos docentes que ya habían accedido durante este año al descuento del 50 por ciento en el boleto no deberán realizar ningún trámite adicional, ya que el sistema actualizará automáticamente su condición para otorgarles la gratuidad total del pasaje.

Por otra parte, se recordó que en la ciudad de La Paz el sistema de transporte funciona con la tarjeta Malvibus. En ese caso, los requisitos son los mismos, con la salvedad de que los usuarios deberán presentar dicha tarjeta en lugar de la SUBE.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que esta política busca fortalecer el acceso a la educación, facilitando el traslado de los docentes y reconociendo el rol fundamental que cumplen en el sistema educativo entrerriano.

Puntos de atención en la provincia de Entre Ríos

Para facilitar el acceso al beneficio, se habilitaron distintos puntos de atención en las localidades alcanzadas:

Paraná (usuarios sin domicilio en la ciudad): Terminal de Ómnibus, boletería 19 (Avenida Ramírez 2.350).

Paraná (usuarios con domicilio en la ciudad): Unidad de Gestión SUBE (Avenida Almafuerte 233).

Concordia:

Terminal de Ómnibus (Gerardo Yoya 75)

Dirección Municipal de Transporte (Carriego 244)

Municipalidad (Mitre 76)

Gualeguaychú: Dirección Municipal de Tránsito (Presidente Perón 1239).

Concepción del Uruguay: Edificio Anexo de la Terminal (Doctor Scelzi 50).

La Paz: Empresa Malvinas Argentinas (Ruta Provincial 1 km 3,5), con sistema de tarjeta Malvibus.

Lo positivo

La implementación de este beneficio se enmarca en una serie de políticas públicas orientadas a acompañar al sector docente, en un contexto donde los costos de transporte representan un gasto significativo en la economía diaria de los trabajadores. Con esta medida, se busca no solo aliviar ese impacto, sino también garantizar mejores condiciones para el desarrollo de la actividad educativa en todo el territorio provincial.

Entre Ríos Provincia CGE Consejo General de Educación
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