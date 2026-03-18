Diputados: organizaciones civiles piden endurecer penas por homicidios viales

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles en comisión un proyecto para endurece las penas por los delitos de homicidios viales que fue sancionado por el Senado, en un encuentro en que expondrán las titulares de Madres del Dolor, Vivian Perrone, y de Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González.

La iniciativa se debatirá a las 11.30 en la Comisión de Legislación Penal que preside la libertaria Laura Rodríguez Machado, y la intención es concretar una reunión informativa y emitir el dictamen en 15 días para pasar al recinto de sesiones.

El proyecto fue sancionado el 18 de septiembre de 2025 en el el Senado por unanimidad, en base a las iniciativas que fueron presentadas por los legisladores Anabela Fernández Sagasti (Justicialista), María Victoria Huala (PRO) y Beatriz Avila (Independencia). Una vez girado el texto a la Cámara baja, las diferentes ONG que trabajan con la problemática dieron el primer debate en Diputados, pero, elecciones legislativas de por medio, el tema quedó postergado.

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Ley con penas más graves

En síntesis, añade las circunstancias de los agravantes ya existentes (darse a la fuga o no socorrer a la víctima, estar bajo efecto de estupefacientes o alcohol, o que haya más de una víctima fatal) las siguientes conductas de la persona que maneja: haber consumido medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir; tener alcoholemia mayor a cero; exceder en un 30% la velocidad máxima; no estar habilitado para conducir el vehículo involucrado; estar manipulando equipos móviles de comunicación al conducir; y cruzar las vías del tren sin tener el paso habilitado.

En el mismo artículo 84 bis se prevé la pena agravada de 5 a 12 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena para el caso en que se presenten en conjunto tres o más agravantes de las mencionadas.

El proyecto también introduce modificaciones similares en el artículo 94 bis, que regula las lesiones culposas por conducción de un vehículo con motor. También introduce un tipo agravado, con prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, para el caso en que se diesen en conjunto tres o más circunstancias agravantes.