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Abren una nueva inscripción para registrar el patrimonio cultural vivo

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abrió una nueva convocatoria para relevar el Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia

17 de marzo 2026 · 11:14hs
Abren una nueva inscripción para registrar el patrimonio cultural vivo

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abrió una nueva convocatoria para relevar el Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia, con el objetivo de identificar, registrar y preservar aquellas prácticas, saberes y expresiones que forman parte de la identidad de las comunidades entrerrianas.

Convocan a relevar el Patrimonio Cultural Inmaterial en Entre Ríos

La iniciativa está dirigida a organismos públicos, instituciones, organizaciones culturales y también a personas interesadas en aportar información sobre manifestaciones culturales vigentes en sus territorios. La propuesta busca fortalecer el reconocimiento de esas prácticas y avanzar en su resguardo.

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De acuerdo a lo establecido por la Ley Provincial de Patrimonio Cultural Nº 10.911, el Patrimonio Cultural Inmaterial incluye usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los objetos y espacios asociados. En ese marco, se contemplan tradiciones orales, artes del espectáculo, prácticas sociales, rituales, celebraciones, saberes vinculados a la naturaleza y producciones artesanales, entre otras manifestaciones.

La convocatoria propone relevar estas expresiones a partir de fichas de registro que permitirán sistematizar la información y construir un mapa actualizado del patrimonio vivo de la provincia. El proceso apunta a reconocer el trabajo colectivo de comunidades, hacedores culturales y espacios que sostienen estas prácticas en el tiempo.

Por consultas, las personas interesadas pueden dirigirse al Área Patrimonio Cultural y Ambiental, ubicada en Buenos Aires 282 (primer piso), en Paraná, de lunes a viernes de 7 a 14, o comunicarse por correo electrónico. También se encuentran disponibles la ficha online, el instructivo de carga y la nota de autorización para el uso y reproducción de imágenes y documentos.

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Patrimonio cultural Entre Ríos Provincia Cultura de Entre Ríos
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