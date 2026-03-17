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Lanús apabulló Newell's y lo dejó en zona de descenso

Lanús goleó 5-0 a la Lepra en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez por la 11° fecha del campeonato, encuentro correspondiente a la Zona A.

17 de marzo 2026 · 21:22hs
Newells fue una sombra ante el efectivo Lanús.

Virginia Benedetto / La Capital

Newell's fue una sombra ante el efectivo Lanús.

Lanús le propinó un durísimo nuevo golpe a Newell's y le goleó 5-0 en el estadio Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026, encuentro correspondiente a la Zona A. El Granate pegó de entrada con el tanto de penal por parte de Walter Bou, preludio a la obra maestra por parte de Dylan Aquino que se despachó con un triplete. Encuentro al que Eduardo Salvio colocó cifras definitivas y metió al equipo de Pellegrino nuevamente entre los ocho mejores del grupo pese a que todavía adeuda su juego con Argentinos Juniors. Por el lado de la Lepra, sigue sin ganar en el campeonato y permanece en zona de descenso, al encontrarse en el último puesto no solo en la Zona A sino también en lo que respecta a la Tabla Anual del torneo.

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Lanús Newell's Walter Bou Newell´s
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