Lanús apabulló Newell's y lo dejó en zona de descenso

Lanús le propinó un durísimo nuevo golpe a Newell's y le goleó 5-0 en el estadio Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026, encuentro correspondiente a la Zona A. El Granate pegó de entrada con el tanto de penal por parte de Walter Bou, preludio a la obra maestra por parte de Dylan Aquino que se despachó con un triplete. Encuentro al que Eduardo Salvio colocó cifras definitivas y metió al equipo de Pellegrino nuevamente entre los ocho mejores del grupo pese a que todavía adeuda su juego con Argentinos Juniors. Por el lado de la Lepra, sigue sin ganar en el campeonato y permanece en zona de descenso, al encontrarse en el último puesto no solo en la Zona A sino también en lo que respecta a la Tabla Anual del torneo.