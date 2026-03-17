Marruecos fue declarado campeón de la Copa Africana tras la escandalosa final

La Condederación Africana de Fútbol le dio perdido la final de la Copa Africana a Senegal (que había ganado 1 a 0), por su protesta de abandonar la cancha.

La final de la Copa Africana de Naciones se disputó el 18 de enero.

La final de la Copa Africana de Naciones tuvo una inesperada y escandalosa resolución dos meses después de su disputa. La Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) definió darle el partido por perdido a Senegal, que había ganado por 1-0 en el alargue, y declarar campeón a la Selección de Marruecos, con una victoria por 3-0.

En aquel encuentro, que se disputó el 18 de enero en el estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat en Marruecos, los senegaleses explotaron con el arbitraje del congoleño Jean Ndala por el agónico penal que señaló para los locales (a los 98 minutos) y abandonaron el terreno de juego.

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

Luego de 10 minutos de incertidumbre, Sadio Mané convenció a sus compañeros y al entrenador de regresar. El partido se reanudó y Edouard Mendy le tapó el penal a Brahim Díaz. Luego, Pape Gueye convirtió el gol del triunfo para Senegal, que conquistó el título. O al menos eso parecía hasta el giro inesperado de este 17 de marzo...

El fallo de la Confederación Africana de Fútbol

Este martes, la Junta de Apelación Confederación Africana de Fútbol (CAF) declaró a Senegal "culpable de perder por incomparecencia" (por infringir con los artículos 82 y 84 del reglamento), darle el partido por perdido por 3-0 y, por ende, el título a Marruecos.

"En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football", expresaron en un comunicado.

Por otra parte, la Junta anunció que modificaron la sanción al marroquí Ismaël Saibari (a dos partidos y también anulan la multa de 100 mil dólares) y reducen la multa a la Federación Marruecos a 50.000 dólares estadounidense por incidentes con los alcanza pelotas (y confirman una multa de 100.000 dólares por la interferencia aérea en la revisión del VAR).

La resolución de la CAF llegó dos meses después de la final. Senegal había festejado la histórica coronación y, ahora, la entidad resolvió quitarle el título y dárselo a Marruecos, que llegará al Mundial 2026 como el campeón de la Copa Africana.