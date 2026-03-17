Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

La Liga Paranaense presentó a su mascota

La Liga Paranaense de Fútbol hizo público a su flamante mascota: un robot similar al que está instalado en el Patito Sirirí, pero con cara de pato.

17 de marzo 2026 · 21:02hs
La mascota de la Liga Paranaense.

Prensa LPF

La mascota de la Liga Paranaense.

Desde la Liga Paranaense presentaron a un nuevo integrante que le dará color al fútbol local: la flamante mascota de la entidad. Se trata de un personaje creado con la intelifencia artificial que tiene el cuerpo similar al del robot que está emplazado en el Patito Sirirí, y con una cara de pato.

Ahora desde la entidad invitaron a la sociedad a que los acompañe en la elección de su nombre.

parana busca consolidarse como capital del futbol femenino entrerriano

Paraná busca consolidarse como capital del fútbol femenino entrerriano

Los 16 equipos anhelan levantar el trofeo de la Copa Túnel Subfluvial.

Comienza la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial

La mascota de la Liga Paranaense

Liga Paranaense Mascota Patito Sirirí Inteligencia artificial
Noticias relacionadas
Estudiantes ganó de visitante.

De visitante, Estudiantes lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza

Argentina cayó con Uruguay en su último partido en La Bombonera.

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

bochorno en la despedida de marcelo araujo: el feretro fue enviado directo al crematorio por error

Bochorno en la despedida de Marcelo Araujo: el féretro fue enviado directo al crematorio por error

La final de la Copa Africana de Naciones se disputó el 18 de enero.

Marruecos fue declarado campeón de la Copa Africana tras la escandalosa final

Ver comentarios

Lo último

De visitante, Estudiantes lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza

De visitante, Estudiantes lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

Bochorno en la despedida de Marcelo Araujo: el féretro fue enviado directo al crematorio por error

Bochorno en la despedida de Marcelo Araujo: el féretro fue enviado directo al crematorio por error

Ultimo Momento
De visitante, Estudiantes lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza

De visitante, Estudiantes lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

Bochorno en la despedida de Marcelo Araujo: el féretro fue enviado directo al crematorio por error

Bochorno en la despedida de Marcelo Araujo: el féretro fue enviado directo al crematorio por error

El costo de la construcción subió 1,9% en febrero informó el Indec

El costo de la construcción subió 1,9% en febrero informó el Indec

Marruecos fue declarado campeón de la Copa Africana tras la escandalosa final

Marruecos fue declarado campeón de la Copa Africana tras la escandalosa final

Policiales
Airaldi ante la Justicia: Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien

Airaldi ante la Justicia: "Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien"

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero de Paraná

Incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero de Paraná

Colonia Alemana: un hombre se descompuso y falleció mientras cosechaba

Colonia Alemana: un hombre se descompuso y falleció mientras cosechaba

Ovación
La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

La Liga Paranaense presentó a su mascota

La Liga Paranaense presentó a su mascota

De visitante, Estudiantes lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza

De visitante, Estudiantes lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza

Marruecos fue declarado campeón de la Copa Africana tras la escandalosa final

Marruecos fue declarado campeón de la Copa Africana tras la escandalosa final

Lanús apabulló Newells y lo dejó en zona de descenso

Lanús apabulló Newell's y lo dejó en zona de descenso

La provincia
Boleto gratuito para docentes en todo el territorio de Entre Ríos

Boleto gratuito para docentes en todo el territorio de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el cierre de la Comuna de La Providencia

El Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el cierre de la Comuna de La Providencia

Jubilados se movilizan para defender sus derechos en Paraná

Jubilados se movilizan para defender sus derechos en Paraná

Paraná: piden limpieza de arroyos y soluciones al humo del volcadero

Paraná: piden limpieza de arroyos y soluciones al humo del volcadero

En 2025 OSER incrementó la cobertura a sus afiliados en 290.869 prestaciones

En 2025 OSER incrementó la cobertura a sus afiliados en 290.869 prestaciones

Dejanos tu comentario