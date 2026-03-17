La Liga Paranaense presentó a su mascota

La Liga Paranaense de Fútbol hizo público a su flamante mascota: un robot similar al que está instalado en el Patito Sirirí, pero con cara de pato.

Desde la Liga Paranaense presentaron a un nuevo integrante que le dará color al fútbol local: la flamante mascota de la entidad. Se trata de un personaje creado con la intelifencia artificial que tiene el cuerpo similar al del robot que está emplazado en el Patito Sirirí, y con una cara de pato.