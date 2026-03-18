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El Gobierno acelera la discusión de la reforma electoral y negocia cambios en las PASO

La Casa Rosada apunta a avanzar en estos cambios durante 2026, un año sin elecciones nacionales.

18 de marzo 2026 · 07:45hs
El Gobierno acelera la discusión de la reforma electoral y negocia cambios en las PASO

El Gobierno nacional busca acelerar la discusión de una reforma electoral que incluye modificaciones en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única, con la intención de que el tema pueda tratarse en el Congreso antes de mitad de año.

Según trascendió en ámbitos oficiales, la Casa Rosada apunta a avanzar en estos cambios durante 2026, un año sin elecciones nacionales, para evitar interferencias en el calendario electoral y lograr consensos políticos más amplios.

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En ese marco, uno de los principales puntos en debate es el futuro de las PASO. El oficialismo evalúa distintas alternativas que van desde su modificación hasta una eventual eliminación, aunque reconoce que cualquier cambio requerirá acuerdos con sectores de la oposición para avanzar en el Congreso.

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La estrategia del Gobierno es abrir una instancia de negociación con gobernadores y bloques legislativos para definir un esquema que permita reducir costos del sistema electoral y simplificar el proceso de votación, en un contexto donde las primarias vienen siendo cuestionadas por distintos espacios políticos.

Boleta Única de Papel

Según consignó Noticias Argentinas, en paralelo, el Ejecutivo impulsa la implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional, una iniciativa que ya cuenta con antecedentes en algunas provincias y que busca reemplazar el sistema actual de boletas partidarias. La propuesta apunta a mejorar la transparencia del proceso electoral y evitar irregularidades vinculadas a la provisión de boletas.

La reforma es parte de una agenda institucional más amplia que el Gobierno pretende instalar en el Congreso en los próximos meses, en medio de un escenario de negociaciones políticas donde el oficialismo busca construir consensos para avanzar en cambios estructurales del sistema electoral argentino.

Gobierno Reforma Electoral PASO
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