Paraná tendrá una nueva edición del Encuentro de Composición "Abrazando Savia"

El Colectivo Compositoras de Entre Ríos organiza la tercera edición del Encuentro de Composición “Abrazando Savia”, una iniciativa que se desarrollará en tres jornadas

La ciudad de Paraná volverá a reunir a creadoras musicales en una propuesta que combina formación, intercambio y producción artística. El Colectivo Compositoras de Entre Ríos organizará la tercera edición del Encuentro de Composición “Abrazando Savia”, una iniciativa que se desarrollará en tres jornadas: el 11 de abril, el 13 de junio y el 8 de agosto.

La actividad propone generar un espacio de encuentro para quienes trabajan en la creación musical, con instancias de talleres, charlas y recitales. Las sedes serán la Casa de la Cultura de Entre Ríos y el Auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música de Paraná.

El proyecto forma parte del recorrido que el colectivo impulsa desde hace más de ocho años, con el objetivo de fortalecer la composición como práctica artística y visibilizar el trabajo de mujeres y disidencias en el campo musical. La propuesta está abierta a todo público, tanto a quienes ya transitan procesos creativos como a personas que dan sus primeros pasos.

Durante las tres jornadas se desarrollarán espacios de formación centrados en distintos aspectos del lenguaje musical, como la voz, la melodía, la rítmica y la palabra. Los talleres estarán a cargo de Nora Sarmoria en abril, Vivi Pozzebón en junio y Magdalena Matthey en agosto. Cada encuentro incluirá también presentaciones en vivo y momentos de intercambio entre artistas y participantes.