Desde el Gobierno de Entre Ríos se aclaró que el cierre de la Comuna de La Providencia se enmarca en el proceso de transformación institucional.

El Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el cierre de la Comuna de La Providencia.

Ante versiones sobre el cierre temporal de la Comuna de La Providencia, en el departamento La Paz, desde el Ministerio de Gobierno y Trabajo se informa que la situación se enmarca en el proceso de transformación institucional que convirtió a las juntas de gobierno en comunas a partir del 31 de diciembre.

Desde la cartera se explicó que este cambio implicó la creación de nuevas personas jurídicas, lo que conlleva la realización de trámites administrativos indispensables para su funcionamiento, tales como la obtención de CUIT, la apertura de cuentas bancarias propias y la registración formal en los sistemas correspondientes. Hasta tanto estos procesos no se encuentren concluidos, no es posible efectivizar la transferencia de fondos.

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Por instrucción del gobernador Rogelio Frigerio, el Ministerio de Gobierno y Trabajo junto al Ministerio de Economía trabajan en un esquema transitorio de distribución, mediante un índice estimativo, con el objetivo de iniciar las transferencias sin demoras.

En relación puntual a La Providencia, se aclaró que la situación no responde a una falta de fondos por parte del Estado provincial, sino a la necesidad de completar los procedimientos administrativos requeridos para su percepción.

El Gobierno de Entre Ríos reafirma su compromiso de acompañar este proceso, garantizando las herramientas necesarias para la normalización y funcionamiento de todas las comunas.