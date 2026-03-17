Celebrarán el Día del Artesano con actividades en Paraná

El Museo y Mercado Provincial de Artesanías organizará una jornada especial por el Día del Artesano y la Artesana

El Museo y Mercado Provincial de Artesanías organizará una jornada especial por el Día del Artesano y la Artesana. La propuesta se realizará este jueves 19 de marzo, de 10.30 a 19, en su sede de Urquiza 1239, en Paraná, con entrada libre y gratuita.

La actividad incluirá demostraciones en vivo y visitas guiadas destinadas a escuelas, con el objetivo de acercar al público al trabajo artesanal y a los saberes que forman parte del patrimonio cultural de la provincia.

Uno de los ejes de la jornada será la participación del maestro artesano Rafael Varisco, quien realizará demostraciones en vivo de su oficio y coordinará una mesa práctica abierta a estudiantes y visitantes. Varisco fue distinguido con el tercer premio en el Patio de Tallistas de la Fiesta Nacional de la Artesanía, reconocimiento que respalda su trayectoria en el campo.

Por su parte, la profesora de Artes Visuales y artesana ceramista Silvina Ábrego estará a cargo de las visitas guiadas para delegaciones escolares, en una propuesta orientada a generar un primer acercamiento a la producción artesanal entrerriana y su valor cultural.

La iniciativa busca promover el encuentro entre artesanos, estudiantes y la comunidad, y poner en primer plano los oficios tradicionales que sostienen prácticas, técnicas y conocimientos transmitidos a lo largo del tiempo.

Por consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al 343-4208891.