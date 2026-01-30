Modo Peña tuvo una nueva noche con gran convocatoria en Paraná

Uno Entre Rios | Escenario | Modo Peña

Vecinos de Paraná participaron este jueves de una nueva edición de Modo Peña, la propuesta cultural que se desarrolla en Sala Mayo

30 de enero 2026 · 13:58hs
Modo Peña en Sala Mayo

Modo Peña en Sala Mayo

Vecinos y vecinas de Paraná participaron este jueves de una nueva edición de Modo Peña, la propuesta cultural que se desarrolla en Sala Mayo y reúne música en vivo, danza y patio gastronómico al aire libre. La actividad se llevó a cabo en la zona de Puerto Nuevo y convocó a una importante cantidad de público.

Modo Peña 2026 (2)

Modo Peña en Sala Mayo

El ciclo es impulsado por la Municipalidad de Paraná con el objetivo de garantizar el acceso a eventos culturales gratuitos y promover el trabajo de artistas, emprendedores y artesanos de la ciudad, en espacios públicos de encuentro.

Sobre el escenario se presentaron Fernanda Roselli Grupo, Renacer Tradicional, Dúo Sendero y Alma en Peña. También participaron la pareja de baile integrada por Soledad Ramírez y el “Peta” Zaragoza, y el grupo de folklore disidente Las Comadres, que aportó una mirada diversa sobre las expresiones tradicionales.

La directora de Formación Cultural, Rocío Panozzo, destacó la importancia de sostener un ciclo con identidad local y señaló que la propuesta “ha ido creciendo en convocatoria”, con una respuesta positiva del público.

Desde el sector artístico, las y los protagonistas valoraron la apertura del espacio como una oportunidad para visibilizar su trabajo y fortalecer el vínculo con la comunidad. En la misma línea, quienes asistieron resaltaron el carácter accesible de la iniciativa.

Modo Peña continuará durante el verano como parte de la agenda cultural abierta y gratuita de la ciudad. De la actividad participó el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón. Quien en una reciente nota con el medio, compartió que desde la secretaría se busca generar espacios de encuentro para los vecinos de la ciudad y diversidad en cada propuesta que se lleva a cabo.

Modo Peña Paraná Sala Mayo Música cultura Puerto Nuevo
