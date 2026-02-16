Por el año 1994, Luis Cesar Barros escribió una canción en ritmo de Cueca dedicada al Dios de los Inca titulada "A Viracocha", y en la letra se puede ver claramente su historia. Según la mitología, el "Anciano hombre de los cielos" o "Señor del Universo" emergió del lago Titicaca para crear el cosmos y la humanidad.
"A Viracocha", la historia del Díos andino hecha canción
Una canción entrerriana recorre la historia de "Viracocha", un Dios de la mitología inca y andina: "Es el Dios de todo lo creado". dijo su autor a UNO.
Por Aldana Martínez
El Dios de todo lo creado
Con más de 40 canciones inscriptas en Sadaic, Luis Barros escribió una a Dios: "Hace tiempo un amigo me dijo que siempre escribo canciones a todo lo que me redea pero, a Dios no le he escrito ninguna", comentó a UNO y explicó que la inquietud lo persiguió hasta que se encontró con Viracocha: "Terrible pedido, hacer una canción a Dios ¿Por dónde comienzo? Hasta que un día me llegó la inspiración con el Dios de los Incas, ahí me di cuenta que eso era lo que debía escribir, ese Dios, creador de todo lo creado".
Viracocha es el Dios supremo creador en la mitología inca y andina, considerado el "Anciano hombre de los cielos" o "Señor del Universo" que emergió del lago Titicaca para crear el cosmos, el sol, la luna, las estrellas y la humanidad. Como dios civilizador, enseñó oficios y técnicas a los hombres, siendo una deidad fundamental preincaica con gran influencia en las culturas Huari y Tiahuanaco.
LEER MÁS: "Paredes del cielo", una canción inspirada en el paisaje jujeño gracias a un hijo
En la mitología incaica, Huiracocha (en quechua, Wiraqucha) era la invisible y abstracta divinidad creadora de la cosmovisión andina. Era considerado como el esplendor originario (en quechua, Illa Teqse o El Señor, Maestro del Mundo. En realidad fue la primera divinidad de los antiguos tiahuanacos, que provenían del Lago Titicaca. Surgió de las aguas, creó el cielo y la tierra. El culto al dios creador supuso un concepto de lo abstracto y de lo intelectual, y estaba destinado a la nobleza. Este dios o huaca al parecer también se encuentra en la iconografía de los habitantes de Caral, Chavín y Wari.
"A Viracocha"
Viracocha el Señor
Del Universo Creador
Animales y Hombres
Con diluvio terminó
Del Titicaca Emergió
Como extensión del mar
Con espuma blanqueó
A su paso el lugar
De Lago Surgió
Trayéndonos la Luz
Y con su resplandor
Sol y Luna Creó
Y con su resplandor
El cielo de estrellas llenó
La segunda Humanidad
Tiahuanaco Habitó
Oficios les enseñó
Y a los cuatro rumbos mandó
Viracocha se Va
Marchando hacia el Sol
Por el océano
Y hasta el cielo llegó
Del Lago Surgió
Trayéndonos la Luz
Y con su resplandor
Sol y Luna Creó
Y con su resplandor
El cielo de estrellas llenó