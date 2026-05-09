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Destino San Javier: "Cada show tiene historias distintas y muy emotivas"

Destino San Javier llega a al Teatro 3 de Febrero de Paraná y en exclusiva, UNO conversó con Paolo Ragone

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

9 de mayo 2026 · 13:36hs
Destino San Javier llega a Paraná con un show íntimo

Destino San Javier llega a Paraná con un show íntimo

Destino San Javier llegará a Paraná con “De Cerca”, un espectáculo que propone una experiencia íntima y atravesada por las emociones. El trío se presentará el sábado 23 de mayo a las 21 en el Teatro 3 de Febrero y las entradas ya se encuentran a la venta a través de Grada Tickets y en la boletería del teatro.

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Integrado por Bruno Ragone, Franco Favini y Paolo Ragone, el grupo nació como continuidad del histórico Trío San Javier, manteniendo vivo un legado musical que atraviesa generaciones. A partir de esa herencia familiar, lograron construir una identidad propia dentro del folclore argentino, combinando tradición, nuevas composiciones y una búsqueda sonora contemporánea.

En diálogo con UNO, Paolo explicó que “De Cerca” no se limita únicamente a una cuestión física con el público, sino que apunta a generar una conexión emocional a través de las canciones y las historias que aparecen en cada presentación.

“No es solamente estar cerca arriba del escenario. Lo más lindo es cuando la gente empieza a contar cómo las canciones marcaron momentos de su vida, recuerdos familiares o situaciones personales. Cada show es distinto y eso lo vuelve muy emocionante”, expresó.

El músico destacó además el acompañamiento del público en esta gira y celebró que las entradas para Paraná estén próximas a agotarse. “Nos pone muy felices. Nosotros no nos sentimos solamente intérpretes, sino ese nexo que existe entre una canción y el alma de la gente. Que nos elijan para ponerle música a un recuerdo o a un momento importante es algo muy hermoso”, señaló.

A lo largo de su carrera, Destino San Javier logró consolidarse como una de las propuestas más convocantes del género. El gran punto de inflexión llegó en 2019, cuando el grupo se consagró en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los escenarios más importantes de la música latina. A ese reconocimiento se sumaron dos Premios Gardel y colaboraciones con artistas como Nahuel Pennisi, Marcela Morelo, Ángela Leiva y Axel.

En la entrevista, Paolo también reflexionó sobre el desafío de sostener la emoción después de tantos años de gira y escenarios compartidos. “No es fácil renovar constantemente las ganas, pero el público termina alimentando esa llama. Cuando recorremos el país y vemos cómo las canciones siguen generando algo en distintas generaciones, eso nos impulsa a seguir”, contó.

Uno de los aspectos que más valoran dentro del proyecto es la posibilidad de reunir generaciones distintas alrededor de las mismas canciones. “Hay chicos que conocen temas del Trío San Javier por nosotros y después están las familias que crecieron escuchándolos con sus padres o abuelos. Que la música pueda unir todo eso nos emociona muchísimo”, afirmó.

Noche de clásicos

Durante el show, el grupo repasará clásicos históricos, canciones propias y composiciones más recientes que fueron naciendo a partir de experiencias personales. Paolo mencionó especialmente algunos temas inspirados en momentos familiares y explicó que muchas veces las devoluciones del público terminan transformando cada recital en una experiencia diferente.

“Hay personas que nos cuentan recuerdos muy íntimos vinculados a las canciones y eso nos atraviesa mucho. Escuchar que una canción los lleva a la mesa familiar o a un momento importante de sus vidas es algo maravilloso”, dijo.

Sobre el final, el cantante invitó al público entrerriano a formar parte de la noche del 23 de mayo en Paraná. “La gente la va a pasar muy bien. Va a haber emoción, nostalgia, alegría y mucha música. Pero además va a ser un momento compartido entre todos, arriba y abajo del escenario. Eso es lo más lindo que tiene este espectáculo”, concluyó.

Las entradas pueden adquirirse en hasta tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

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