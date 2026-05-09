Uno Entre Rios | Policiales | Incendio

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Un incendio en una vivienda en Victoria dejó una familia intoxicada por humo, incluyendo un bebé de dos meses que fue derivado a Rosario.

9 de mayo 2026 · 13:03hs
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un incendio registrado durante la madrugada de este sábado en una vivienda de la ciudad de Victoria dejó como saldo a una familia afectada por inhalación de humo.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 en un domicilio ubicado en barrio Los Algarrobos, lote 27, donde por causas que se tratan de establecer se produjo un foco ígneo en una de las habitaciones.

El incendio fatal ocurrió en la madrugada del lunes en Gualeguaychú.

Gualeguaychú: falleció la mujer que estaba en grave estado tras un incendio

gualeguaychu: un muerto y una mujer en estado critico por un incendio

Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

Como consecuencia, una pareja de 27 años junto a su hijo de dos meses debieron ser trasladados al nosocomio local tras haber inhalado monóxido de carbono.

LEER MÁS: Detienen a un hombre en Paraná por la tentativa de homicidio de un adolescente

Un bebé fue derivado a Rosario

En el lugar intervino personal de Bomberos Voluntarios, que constató que el incendio ya había sido sofocado al momento de su arribo. Debido a su estado, el bebé fue derivado al Hospital de Niños de la ciudad de Rosario para una mejor atención médica.

Incendio victoria
Noticias relacionadas
confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

detienen a un hombre en parana por la tentativa de homicidio de un adolescente

Detienen a un hombre en Paraná por la tentativa de homicidio de un adolescente

El equino impactó en el parabrisas del Fiat Palio y los ocupantes fueron asistidos.

Nuevamente un animal suelto en la ruta 14 generó un accidente

fallecio el motociclista que cayo al pasar por un lomo de burro en villaguay

Falleció el motociclista que cayó al pasar por un lomo de burro en Villaguay

Ver comentarios

Lo último

Sionista superó a Quique y escala en la Liga Federal

Sionista superó a Quique y escala en la Liga Federal

Cuando me encuentre con vos: una zamba para una hija de la ausencia

"Cuando me encuentre con vos": una zamba para una hija de la ausencia

Destino San Javier: Cada show tiene historias distintas y muy emotivas

Destino San Javier: "Cada show tiene historias distintas y muy emotivas"

Ultimo Momento
Sionista superó a Quique y escala en la Liga Federal

Sionista superó a Quique y escala en la Liga Federal

Cuando me encuentre con vos: una zamba para una hija de la ausencia

"Cuando me encuentre con vos": una zamba para una hija de la ausencia

Destino San Javier: Cada show tiene historias distintas y muy emotivas

Destino San Javier: "Cada show tiene historias distintas y muy emotivas"

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Dura prueba para Patronato: visita a San Martín de San Juan buscando extender su buen momento

Dura prueba para Patronato: visita a San Martín de San Juan buscando extender su buen momento

Policiales
Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

Detienen a un hombre en Paraná por la tentativa de homicidio de un adolescente

Detienen a un hombre en Paraná por la tentativa de homicidio de un adolescente

Nuevamente un animal suelto en la ruta 14 generó un accidente

Nuevamente un animal suelto en la ruta 14 generó un accidente

Falleció el motociclista que cayó al pasar por un lomo de burro en Villaguay

Falleció el motociclista que cayó al pasar por un lomo de burro en Villaguay

Ovación
Vuelve la actividad en el Torneo Dos Orillas de Damas

Vuelve la actividad en el Torneo Dos Orillas de Damas

Sionista superó a Quique y escala en la Liga Federal

Sionista superó a Quique y escala en la Liga Federal

Torneo Regional del Litoral: los tres paranaenses serán locales

Torneo Regional del Litoral: los tres paranaenses serán locales

Boca juega de local con Huracán por los octavos del Apertura

Boca juega de local con Huracán por los octavos del Apertura

Paralizan Córdoba: Talleres y Belgrano juegan por los playoff

Paralizan Córdoba: Talleres y Belgrano juegan por los playoff

La provincia
Agencieros se manifestarán frente al IAFAS por el cambio obligatorio de cartelería

Agencieros se manifestarán frente al IAFAS por el cambio obligatorio de cartelería

Hantavirus: fumigadora de Paraná recibe más de 120 llamados al mes

Hantavirus: fumigadora de Paraná recibe más de 120 llamados al mes

Impulsan una ley para la atención durante emergencias de personas con desafíos en la comunicación

Impulsan una ley para la atención durante emergencias de personas con desafíos en la comunicación

El CGE lanza un curso virtual para integrar la IA Generativa en la enseñanza

El CGE lanza un curso virtual para integrar la IA Generativa en la enseñanza

Trenes: suspendieron el servicio Paraná-Estación Jorge Méndez hasta nuevo aviso

Trenes: suspendieron el servicio Paraná-Estación Jorge Méndez hasta nuevo aviso

Dejanos tu comentario