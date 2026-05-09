Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Un incendio en una vivienda en Victoria dejó una familia intoxicada por humo, incluyendo un bebé de dos meses que fue derivado a Rosario.

Un incendio registrado durante la madrugada de este sábado en una vivienda de la ciudad de Victoria dejó como saldo a una familia afectada por inhalación de humo.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 en un domicilio ubicado en barrio Los Algarrobos, lote 27, donde por causas que se tratan de establecer se produjo un foco ígneo en una de las habitaciones.

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Como consecuencia, una pareja de 27 años junto a su hijo de dos meses debieron ser trasladados al nosocomio local tras haber inhalado monóxido de carbono.

Un bebé fue derivado a Rosario

En el lugar intervino personal de Bomberos Voluntarios, que constató que el incendio ya había sido sofocado al momento de su arribo. Debido a su estado, el bebé fue derivado al Hospital de Niños de la ciudad de Rosario para una mejor atención médica.