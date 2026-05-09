Vuelve la actividad en el Torneo Dos Orillas de Damas

Tras el Campeonato Regional de Clubes, este sábado se jugará la sexta fecha de la Zona Campeonato y la quinta en el Ascenso del Torneo Dos Orillas de Damas.

Luego de consagrarse en el Campeonato Regional de Clubes, Rowing Azul visitará a CRAI Azul por la sexta fecha del Torneo Dos Orillas de Damas.

Luego de la consagración de Rowing en el Campeonato Regional de Clubes NEA de Damas A disputado el pasado fin de semana en Rosario, este sábado vuelve la acción para el Torneo Dos Orillas de Damas , el certamen organizado de manera conjunta por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).

Se jugará la sexta fecha de la Zona Campeonato y la quinta de la Zona Ascenso, en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 19, Reserva y Primera. La mayoría de los partidos de la división principal fueron programados para las 17, con la salvedad de dos enfrentamientos.

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La programación del Torneo Dos Orillas de Damas

Zona Campeonato-Fecha 6

Universitario de Santa Fe-Alma Juniors de Esperanza

Paracao Azul-La Salle

Estudiantes Blanco-Santa Fe RC Azul

Náutico El Quillá Azul-Talleres Rojo

CRAI Azul-Rowing Azul

Estudiantes Negro-Banco Provincial

Posiciones: Banco Provincial 15 puntos; El Quillá Azul y Talleres Rojo 12; La Salle Jobson 11, Rowing Azul 9; Santa Fe RC Azul y Estudiantes Negro 8; CRAI 6; Alma Juniors 2; Paracao y Estudiantes Blanco 1; Universitario 0.

Zona Ascenso B1-Fecha 5

Unión-La Paz Hockey (a las 15, en la cancha de la ASH)

Talleres Blanco-Colón

Argentino de San Carlos-Unión Agrarios Cerrito (a las 14.30)

Capibá RC-Tilcara

Posiciones: Santa Fe RC Blanco 9; Argentino, Capibá RC y Tilcara 7; Talleres Blanco 4; Colón, Unión, Unión Agrarios y La Paz Hockey 3.

Zona Ascenso B2-Fecha 5

CRAR-CRAI Blanco

Rowing Blanco-Colón de San Justo

Estudiantes Amarillo-Santa Fe RC Rojo

Atlético Franck-Paracao Amarillo

Posiciones: El Quillá Amarillo 9; CRAR y Atlético Franck 6; Rowing Blanco y Colón de San Justo 4; Diamantino 2; CRAI Blanco y Estudiantes Amarillo 1.

Arquera convocada

Jazmín Pereyra Ciancio, arquera del Club Atlético Paracao, fue convocada por la Confederación Argentina de Hockey (CAH) a la Concentración Nacional Sub 16 de Arqueras, que se realizará desde el lunes 18 al miércoles 20 de mayo, en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).