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Vuelve la actividad en el Torneo Dos Orillas de Damas

Tras el Campeonato Regional de Clubes, este sábado se jugará la sexta fecha de la Zona Campeonato y la quinta en el Ascenso del Torneo Dos Orillas de Damas.

9 de mayo 2026 · 12:19hs
Luego de consagrarse en el Campeonato Regional de Clubes

Kiricochoph

Luego de consagrarse en el Campeonato Regional de Clubes, Rowing Azul visitará a CRAI Azul por la sexta fecha del Torneo Dos Orillas de Damas.

Luego de la consagración de Rowing en el Campeonato Regional de Clubes NEA de Damas A disputado el pasado fin de semana en Rosario, este sábado vuelve la acción para el Torneo Dos Orillas de Damas, el certamen organizado de manera conjunta por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).

Se jugará la sexta fecha de la Zona Campeonato y la quinta de la Zona Ascenso, en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 19, Reserva y Primera. La mayoría de los partidos de la división principal fueron programados para las 17, con la salvedad de dos enfrentamientos.

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La programación del Torneo Dos Orillas de Damas

Zona Campeonato-Fecha 6

Universitario de Santa Fe-Alma Juniors de Esperanza

Paracao Azul-La Salle

Estudiantes Blanco-Santa Fe RC Azul

Náutico El Quillá Azul-Talleres Rojo

CRAI Azul-Rowing Azul

Estudiantes Negro-Banco Provincial

Posiciones: Banco Provincial 15 puntos; El Quillá Azul y Talleres Rojo 12; La Salle Jobson 11, Rowing Azul 9; Santa Fe RC Azul y Estudiantes Negro 8; CRAI 6; Alma Juniors 2; Paracao y Estudiantes Blanco 1; Universitario 0.

Zona Ascenso B1-Fecha 5

Unión-La Paz Hockey (a las 15, en la cancha de la ASH)

Talleres Blanco-Colón

Argentino de San Carlos-Unión Agrarios Cerrito (a las 14.30)

Capibá RC-Tilcara

Posiciones: Santa Fe RC Blanco 9; Argentino, Capibá RC y Tilcara 7; Talleres Blanco 4; Colón, Unión, Unión Agrarios y La Paz Hockey 3.

Zona Ascenso B2-Fecha 5

CRAR-CRAI Blanco

Rowing Blanco-Colón de San Justo

Estudiantes Amarillo-Santa Fe RC Rojo

Atlético Franck-Paracao Amarillo

Posiciones: El Quillá Amarillo 9; CRAR y Atlético Franck 6; Rowing Blanco y Colón de San Justo 4; Diamantino 2; CRAI Blanco y Estudiantes Amarillo 1.

Arquera convocada

Jazmín Pereyra Ciancio, arquera del Club Atlético Paracao, fue convocada por la Confederación Argentina de Hockey (CAH) a la Concentración Nacional Sub 16 de Arqueras, que se realizará desde el lunes 18 al miércoles 20 de mayo, en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

Torneo Dos Orillas Campeonato Regional de Clubes Federación Entrerriana de Hockey Rowing
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