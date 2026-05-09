Luego de la consagración de Rowing en el Campeonato Regional de Clubes NEA de Damas A disputado el pasado fin de semana en Rosario, este sábado vuelve la acción para el Torneo Dos Orillas de Damas, el certamen organizado de manera conjunta por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).
Vuelve la actividad en el Torneo Dos Orillas de Damas
Tras el Campeonato Regional de Clubes, este sábado se jugará la sexta fecha de la Zona Campeonato y la quinta en el Ascenso del Torneo Dos Orillas de Damas.
Se jugará la sexta fecha de la Zona Campeonato y la quinta de la Zona Ascenso, en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 19, Reserva y Primera. La mayoría de los partidos de la división principal fueron programados para las 17, con la salvedad de dos enfrentamientos.
La programación del Torneo Dos Orillas de Damas
Zona Campeonato-Fecha 6
Universitario de Santa Fe-Alma Juniors de Esperanza
Paracao Azul-La Salle
Estudiantes Blanco-Santa Fe RC Azul
Náutico El Quillá Azul-Talleres Rojo
CRAI Azul-Rowing Azul
Estudiantes Negro-Banco Provincial
Posiciones: Banco Provincial 15 puntos; El Quillá Azul y Talleres Rojo 12; La Salle Jobson 11, Rowing Azul 9; Santa Fe RC Azul y Estudiantes Negro 8; CRAI 6; Alma Juniors 2; Paracao y Estudiantes Blanco 1; Universitario 0.
Zona Ascenso B1-Fecha 5
Unión-La Paz Hockey (a las 15, en la cancha de la ASH)
Talleres Blanco-Colón
Argentino de San Carlos-Unión Agrarios Cerrito (a las 14.30)
Capibá RC-Tilcara
Posiciones: Santa Fe RC Blanco 9; Argentino, Capibá RC y Tilcara 7; Talleres Blanco 4; Colón, Unión, Unión Agrarios y La Paz Hockey 3.
Zona Ascenso B2-Fecha 5
CRAR-CRAI Blanco
Rowing Blanco-Colón de San Justo
Estudiantes Amarillo-Santa Fe RC Rojo
Atlético Franck-Paracao Amarillo
Posiciones: El Quillá Amarillo 9; CRAR y Atlético Franck 6; Rowing Blanco y Colón de San Justo 4; Diamantino 2; CRAI Blanco y Estudiantes Amarillo 1.
Arquera convocada
Jazmín Pereyra Ciancio, arquera del Club Atlético Paracao, fue convocada por la Confederación Argentina de Hockey (CAH) a la Concentración Nacional Sub 16 de Arqueras, que se realizará desde el lunes 18 al miércoles 20 de mayo, en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).