Matías Rossi con la pole en Termas, Werner quedó 5°

El Turismo Carretera clasificó para la quinta fecha del año en Termas de Río Hondo y la pole quedó en manos de Matías Rossi. Mariano Werner estuvo cerca.

El piloto de Del Viso logró una nueva pole y suma 41 ya en su historial dentro del TC.

Matías Rossi (Toyota Camry) ganó la clasificación de la quinta fecha del Turismo Carretera que se disputó este sábado en Termas de Río Hondo. El piloto del Pradecon Racing selló un tiempo de 1’32”436/1000 y se adjudicó la posición de privilegio con un récord absoluto para esta variante del circuito santiagueño. Superó a Marco Dianda (Dodge Challenger), por apenas 024/1000 y a Mauricio Lambiris (Ford Mustang), que cerraron el top3 en la tanda cronometrada. Mariano Werner cerró en el quinto lugar.

El Misil ya se había adjudicado el récord del circuito en el segundo entrenamiento, pero estos no son considerados en la estadística. Cabe recordar que la marca anterior fue establecida por Guillermo Ortelli en 2016 con 1’34”718/1000 sobre una Chevy del JP Carrera (hoy renombrado Canning Motorsport). En esta sesión, con un tiempo de 1’32”436/1000, Rossi mejoró por 2”282/1000 el récord vigente.

El oriundo de Del Viso extiende su ventaja como el máximo poleman del TC. Se trata de su 41ª pole position contra las 32 que tiene su inmediato perseguidor, Guillermo Ortelli, y las 31 que comparten Omar Martínez y Christian Ledesma. Esta se trata de la tercera que consigue con Toyota (tiene 18 poles con Chevrolet y otras 10 con Ford). La anterior fue el 23 de marzo de este año en Neuquén.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actcargentina/status/2053205926992077145&partner=&hide_thread=false Clasificación #TCenTermas Top Ten



1° Matias Rossi

2° Marco Dianda

3° Mauricio Lambiris

4° Christian Ledesma

5° Mariano Werner

6° José Manuel Urcera

7° Jonatan Castellano

8° Otto Fritzler

9° Diego Azar

10° Hernán Palazzo pic.twitter.com/FS5xkynFFe — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) May 9, 2026

Marco Dianda, volvió a destacarse en una clasificación con el Dodge Challenger del Galarza Racing. El joven de Guatimozín, de apenas 18 años, que viene de ser el autor de la pole position en Concepción del Uruguay (4ª fecha), cerró su clasificación a 024/1000 de Rossi. Mientras que el experimentado Mauricio Lambiris no desentonó y quedó a 030/1000 del Misil con el Ford Mustang atendido por el Gurí Martínez Competición.

Qué dijeron los 3 de adelante en Termas de Río Hondo

“El trabajo es muy bueno porque el tiempo es prácticamente igual al que logramos en los entrenamientos. Estoy muy contento y veremos qué nos depara mañana”, dijo Rossi al terminar la actividad del día sábado.

“El trabajo fue similar al de Concepción y por eso creo que logramos este resultado. Nos faltó poquito, pero esta vez sí vamos a poder aprovechar la posición”, dijo Dianda, que en la carrera pasada no pudo hacer usufructo la pole position por una sanción de la CAF. “El auto funciona bien y se notó el cambio que metimos después del segundo entrenamiento”, dijo Lambiris.

Por su parte, Mariano Werner ocupó la quinta posición a 119/1000 y demostró la buena competitividad de su Mustang. Largará segundo en la segunda serie a la parte de Dianda. Completaron las 10 primeras posiciones: José Manuel Urcera, Jonatan Castellano, Otto Fritzler, Diego Azar y Hernán Palazzo. El uruguayense Nicolás Bonelli con el Mustang ocupó la 18° posición a 574/1000 del poleman.

La clasificación definió el ordenamiento de las selectivas que se disputarán este domingo a partir de las 10.05. La primera batería tendrá en primera fila a Matías Rossi (Toyota Camry) y Christian Ledesma (Chevrolet Camaro). La segunda, en tanto, tendrá a Marco Dianda (Dodge Challenger) y Mariano Werner (Ford Mustang) liderando el pelotón. Mientras que la tercera contará con Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y José Manuel Urcera (Toyota Camry), respectivamente. La carrera final se largará a las 14 a 25 vueltas.