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Agencieros se manifestarán frente al IAFAS por el cambio obligatorio de cartelería

Agencieros se manifestarán el lunes frente al IAFAS en Paraná para rechazar el cambio obligatorio de cartelería.

9 de mayo 2026 · 10:11hs
Agencieros se manifestarán frente al IAFAS por el cambio obligatorio de cartelería

Agencieros de quiniela de distintos puntos de Entre Ríos se manifestarán este lunes a las 8 frente a la sede central del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), ubicada en calle 25 de Mayo de Paraná, para rechazar la resolución 242/26 que impulsa un cambio obligatorio de imagen y cartelería en las agencias oficiales.

Según adelantaron los trabajadores del sector, durante la protesta presentarán una nota formal ante el organismo provincial para expresar su desacuerdo con la iniciativa, que atribuyen a la Cámara de Agencieros.

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La palabra de un agenciero

“Presentaremos una nota en IAFAS para rechazar el cambio de imagen impuesto por la cámara de agencieros, que representa solo una minoría. Nos quieren obligar a pagar cartelería nueva a precios excesivos, solo con una empresa autorizada, y bajo amenaza de cortar el sistema si no pagamos. La situación económica no da para afrontar estos costos, y hay opciones mucho más baratas en el mercado”, señaló Hernán, un agenciero de Tala que dialogó con UNO.

El agenciero cuestionó además la representatividad de la entidad que promovió la medida. “La cámara de agencieros está conformada por dos o tres personas y tiene una adhesión de apenas el 22 o 23 por ciento de las agencias de quiniela de la provincia, de manera tal que no son la mayoría”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que fue la propia Cámara la que llevó la propuesta al IAFAS. “El IAFAS se lava las manos, toma la idea diciendo que ellos la aceptan, pero aseguran que no fueron quienes la impulsaron”, indicó.

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Lotería. En el sector preocupa que se deba tributar un importe mayor al recaudado.
Lotería. En el sector preocupa que se deba tributar un importe mayor al recaudado.

Impacto económico

Los agencieros también remarcan el impacto económico que tendría el recambio de cartelería. Recordaron que en el último tiempo han registrados una baja abrupta de ventas, a lo que se le suma la baja de comisiones, el crecimiento del juego online, y el aumento de alquileres y la energía eléctrica. Por lo cual, explicaron que el costo del cambio de imagen rondaría los 2,5 millones de pesos al contado y superaría ampliamente los 3 millones de pesos en caso de financiarlo en cuotas, cifra que no están en condiciones de afrontar.

Además, denunciaron que el cobro se realizaría mediante el sistema de boleta de depósito que utilizan diariamente las agencias para rendir la recaudación. “Eso lo convierte en una imposición, porque si no pagás la boleta, a los dos días te cortan el sistema y no podés trabajar”, advirtió un agenciero consultado por UNO.

La convocatoria será este lunes por la mañana frente a la casa central del IAFAS, donde esperan reunir a agencieros de distintas localidades entrerrianas.

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