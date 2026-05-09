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Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

La Justicia confirmó el procesamiento de dos comerciantes acusados de transportar mercadería con marcas presuntamente apócrifas desde Flores hacia Crespo.

9 de mayo 2026 · 12:17hs
Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento de Jordan Axell Quispe Calle y Edith Noemí Arce en una causa por el transporte de mercadería con marcas presuntamente apócrifas, en infracción al artículo 31 inciso d) de la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones.

La resolución a la que accedió UNO fue dictada por la Sala integrada por la jueza Cintia Graciela Gómez, presidenta del tribunal, y el vicepresidente Mateo José Busaniche, al rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa de los imputados contra el fallo del 23 de febrero de 2026.

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En esa resolución de primera instancia se había dispuesto el procesamiento de ambos en calidad de coautores y en grado de tentativa, además del embargo de bienes por 50 mil pesos para cada uno. La apelación había sido concedida el 6 de marzo de 2026.

Según surge de las actuaciones, el expediente se originó el 4 de marzo de 2024 durante un control vehicular realizado por personal del Puesto Caminero Nogoyá, dependiente de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 344,5, en el departamento Nogoyá.

En ese operativo fue interceptada una camioneta Ford Ranger DC LTD V6 4x4, dominio AG188GN, conducida por Quispe Calle, quien viajaba acompañado por Arce. Durante la inspección, los efectivos constataron el traslado de una importante cantidad de indumentaria presuntamente falsificada, distribuida en múltiples bultos y sin documentación respaldatoria, como facturas o remitos.

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La mercadería hallada

De acuerdo con el acta del procedimiento, los ocupantes manifestaron ser comerciantes y señalaron que regresaban desde la zona de Flores, en la provincia de Buenos Aires, con destino a la ciudad de Crespo, en Entre Ríos.

El conteo de la mercadería arrojó un total de 20 bolsas de nylon con distintas prendas de vestir, además de numerosos artículos ubicados dentro del habitáculo de la camioneta. Entre ellos había ropa interior masculina con logotipos de marcas como “New Balance”, “Reebok”, “Calvin Klein”, “Tommy Hilfiger” y “Under Armour”, además de otras prendas y remeras infantiles.

La investigación incorporó además el informe pericial Nº 6923-127.477, del cual surge que los imputados transportaban una importante cantidad de indumentaria apócrifa desde Flores hacia Crespo.

Posteriormente, el 2 de diciembre de 2025, ambos fueron citados a declaración indagatoria, oportunidad en la que se les atribuyó haber intentado poner en comercialización la mercadería secuestrada, maniobra que fue interrumpida por el accionar policial.

Tras analizar los planteos defensivos y los memoriales presentados por la defensora pública oficial Noelia Quiroga y por el fiscal general interino José Ignacio Candioti, la Cámara Federal resolvió confirmar el procesamiento dictado contra los acusados.

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