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Paraná recibirá un congreso dedicado a las literaturas y territorios culturales

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos abrió la convocatoria para participar del I Congreso “Entre Ríos, entre discursos: literaturas, territorios culturales y resonancias interdisciplinarias”

8 de mayo 2026 · 14:16hs
Paraná recibirá un congreso dedicado a las literaturas y territorios culturales

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura provincial, abrió la convocatoria para participar del I Congreso “Entre Ríos, entre discursos: literaturas, territorios culturales y resonancias interdisciplinarias” y de las V Jornadas de Literatura Entrerriana: “Nuestros escritores, nuestro canon”.

La Biblioteca Provincial invita a participar de dos propuestas académicas y culturales

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Las actividades se desarrollarán los días 29, 30 y 31 de julio en Paraná y son organizadas por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.

La convocatoria está dirigida a investigadores, docentes, estudiantes, bibliotecarios y gestores culturales interesados en reflexionar sobre distintos aspectos vinculados a la literatura entrerriana, los territorios culturales y las prácticas de lectura.

En calidad de organismo colaborador, la Biblioteca Provincial impulsa especialmente la presentación de ponencias para tres simposios centrados en problemáticas del campo literario y bibliotecológico. Los ejes abordarán las relaciones entre canon, memoria y decisiones bibliotecológicas; los archivos de escritor y los desafíos de su organización, preservación y acceso; y las cartografías de la lectura en vínculo con las bibliotecas, el territorio y las comunidades lectoras.

Desde la organización señalaron que estos espacios buscan pensar a las bibliotecas más allá de su función de resguardo, como actores activos en la construcción de sentido, la preservación de la memoria literaria y la circulación de la literatura entrerriana en contextos situados.

La recepción de resúmenes permanecerá abierta hasta el 30 de mayo de 2026. Las personas interesadas podrán enviar sus propuestas al correo electrónico [email protected].

El congreso también contará con conferencias, conversatorios, espacios de lectura y propuestas artísticas, con el objetivo de generar instancias de intercambio y reflexión interdisciplinaria en torno a las literaturas y los territorios culturales.

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