Hantavirus: fumigadora de Paraná recibe más de 120 llamados al mes.

En Paraná, el titular de una empresa de fumigación advirtió sobre el hantavirus y señaló un fuerte aumento de roedores, con más de 120 llamados mensuales.

Argentina atraviesa una de las temporadas más críticas de la última década por hantavirus . Según el Ministerio de Salud de la Nación, ya se registraron 101 casos confirmados y 32 muertes en el período 2025-2026, con una tasa de letalidad superior al 31%. En Entre Ríos se confirmaron cinco casos y crece la preocupación por la presencia de roedores, especialmente en zonas cercanas a ríos, arroyos y áreas rurales.

En diálogo con UNO , Rubén Enrique Ríos, titular de El Camboyano Fumigaciones de Paraná, advirtió sobre el incremento de casos y el notable aumento de consultas por presencia de ratas en viviendas, comercios y supermercados. "Estamos teniendo una problemática muy complicada, igual que en Buenos Aires y otras provincias. En esta zona ya se localizaron varios casos y algunos son complejos" , expresó.

Paraná en alerta: aumentan las consultas por roedores y refuerzan medidas contra el hantavirus

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Ríos explicó que el virus se transmite principalmente por inhalación de partículas contaminadas provenientes de secreciones, orina o excrementos de roedores. "El contagio se produce al inhalar aire contaminado. También puede ocurrir al tocar superficies contaminadas por secreciones de roedores", indicó. Además, recordó que algunas variantes, como la cepa Andes, pueden transmitirse entre personas. "En Argentina hubo un rebrote porque reaparecieron distintas cepas del virus. Esta temporada ya superó los 100 casos confirmados a nivel nacional", sostuvo.

Sin riesgo de pandemia

Sobre la posibilidad de una pandemia, llevó tranquilidad. "No se expande como una pandemia. Si los casos se localizan y se controla la situación, no debería haber un problema de ese tipo. Pero sí hay que tener muchísimo cuidado", afirmó.

El fumigador aseguró que este año creció notablemente la cantidad de roedores en Paraná y otras localidades de la provincia. "De cada cuatro o cinco llamados que recibimos por día, tres o cuatro son por roedores. La demanda aumentó muchísimo en comparación con años anteriores", señaló. Según explicó, el fenómeno se observa tanto en viviendas particulares como en supermercados, depósitos y fábricas. "Hay mucho roedor este año. Lo vemos diariamente en las visitas que hacemos. El problema creció de manera notable", agregó.

Fuerte aumento de roedores en Paraná

Ríos detalló que en la ciudad predominan distintos tipos de roedores urbanos. "La laucha común es la que suele verse en las casas, pero también tenemos otros roedores más grandes. Está la rata negra, que hace cuevas debajo de la tierra, y la llamada alejandrina, una rata gris de panza blanca y cola larga que suele andar por techos, árboles y alturas", describió. Además, explicó que esta última suele aparecer en supermercados y viviendas. "Es una rata que trepa árboles, anda por los techos y aparece mucho en supermercados y distintos sectores de las casas", sostuvo.

Sin embargo, aclaró que no todos los roedores portan el virus. "No todas las ratas tienen hantavirus. El problema es que no se puede saber cuáles están infectadas y cuáles no. Por eso la prevención es fundamental", explicó. En ese sentido, remarcó la importancia de la limpieza y el orden. "Cuanta más limpieza haya, menos posibilidades existen de contagio", indicó.

Ríos insistió en la importancia de evitar el contacto directo con animales muertos o excrementos. "Si aparece un roedor muerto hay que usar guantes y barbijo. Nunca tocarlo con las manos desnudas", recomendó. También indicó que el área debe limpiarse con lavandina y que el animal debe enterrarse lejos de la vivienda. "Hay que evitar inhalar el olor de los excrementos o de la orina. Ese es uno de los mayores riesgos", alertó.

"La limpieza y el orden son claves para reducir las posibilidades de contagio", indicó el profesional. "La limpieza y el orden son claves para reducir las posibilidades de contagio", indicó el profesional.

El especialista remarcó que también existe preocupación por la leptospirosis, otra enfermedad asociada a las ratas. "En Paraná hubo personas que murieron por leptospirosis. Es otra enfermedad grave que transmiten los roedores y que también debe preocuparnos", afirmó.

Medidas de prevención y control sanitario

Respecto de los síntomas del hantavirus, explicó que suelen confundirse inicialmente con un cuadro gripal. "Puede aparecer fiebre de 38 grados o más, dolor de cabeza, tos, vómitos, dolores musculares, dificultad respiratoria y diarrea. Es parecido a una gripe, pero sin congestión ni resfrío", detalló. También recordó que los cuadros graves pueden evolucionar rápidamente. "La detección temprana es fundamental porque la enfermedad puede ser muy peligrosa", sostuvo.

Ríos advirtió que tanto niños como mascotas pueden quedar expuestos al virus. "Los gatos y perros que cazan roedores pueden contaminarse y representar un riesgo para las personas", señaló. En ese sentido, relató una experiencia personal que lo marcó durante un trabajo realizado años atrás. "Fuimos a fumigar una casa y tiempo después el dueño nos contó que su esposa y la perra habían muerto por una enfermedad transmitida por roedores. Él creía que la mascota se contagió primero y luego su esposa", recordó.

Además, remarcó que los niños son especialmente vulnerables. "Los chicos juegan en el piso, en patios o lugares donde pueden haber pasado roedores. Por eso hay que prestar mucha atención a la higiene y al contacto con superficies contaminadas", afirmó.

También hizo referencia a los datos epidemiológicos difundidos por las autoridades sanitarias. "El 80% de los casos confirmados corresponde a varones de entre 20 y 50 años", señaló. Y agregó: "Muchas veces el hombre es más descuidado con la higiene o con el lavado de manos, y eso puede influir".

Consultado sobre localidades como Diamante, Victoria e Islas del Ibicuy, Ríos sostuvo que las zonas cercanas al agua presentan mayores riesgos. "Todos los lugares que están cerca del río, arroyos o zonas húmedas tienen más presencia de roedores", explicó. Y agregó: "Paraná también tiene una situación particular porque gran parte de la ciudad está asentada sobre antiguos arroyos entubados".

El fumigador advirtió que muchas veces los consumidores desconocen si los comercios tienen un control adecuado de plagas. "Nosotros vamos al supermercado y no sabemos si hubo roedores que orinaron sobre productos o mercadería", señaló. Por ese motivo, recomendó que los comercios cuenten con controles permanentes. "Los supermercados, fábricas y negocios deberían trabajar durante todo el año con empresas especializadas en control de plagas", afirmó.

Ríos indicó que actualmente su empresa presta servicio en decenas de comercios. "Nosotros trabajamos con 26 supermercados, pero hay muchísimos más. Es importante que todos tengan mantenimiento preventivo", sostuvo.

Finalmente, explicó cuáles son las señales más frecuentes de presencia de roedores dentro de una vivienda o comercio. "Las heces, las bolsas de harina rotas, alimentos mordidos o frutas dañadas son señales claras de actividad de roedores", detalló. También recomendó mantener el orden y no dejar restos de comida expuestos. "La limpieza y el orden son claves para reducir las posibilidades de contagio", concluyó.

Además, aconsejó acudir a profesionales en caso de infestaciones importantes. "Si una persona no logra controlar el problema, lo mejor es llamar a una empresa de fumigación. Hoy estamos recibiendo más de 120 llamados mensuales relacionados con roedores", aseguró.