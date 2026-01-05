"Paredes del cielo", una canción inspirada en el paisaje jujeño gracias a un hijo El entrerriano Luis Barros creó la canción "Paredes del cielo" en honor a su hijo Santiago quien cumple 34 años este lunes. 5 de enero 2026 · 10:35hs

Luis Barros es el papá de Santiago, quien hoy tiene lejos ya que este vive en México. Hace algunos años nació la canción "Paredes del cielo" que, si bien está inspirada en el paisaje jujeño, fue Santi quien dijo la maravillosa frase y su papá quien la tomó para crear un enlace musical entre padre e hijo.

Una canción jujeña y entrerriana barros “Paredes del Cielo” refleja ese amor incondicional de Luis Barros por su hijo Santiago. Se trata de una canción ritmo de Huayno que se creó en el año 1994 cuando viajaban por la quebrada de Humahuaca desde San Salvador de Jujuy hasta la Quiaca con su esposa y hasta ese momento sus dos hijos, Cecilia y Santiago. “Él que tenía apenas dos años, nacido en Villaguay nunca había visto otro paisaje más que el campo entrerriano, iba dormido y en un momento se despierta y se encuentra rodeado de montañas”, contó su papá a UNO. Viajaban en un Fiat 128 y Santiago exclamó: “Mirá papá, las paredes del cielo”.

A lo que a su mamá le pareció un título muy bueno para una canción, por lo cuál Luis vio en ello una oportunidad. Inmediatamente pensó en el estilo de música que quería. Pero no fue hasta unos años después que creó la letra con la cual lo recuerda siempre.

jujuy

Letra Paredes del Cielo

Tu paisaje nos regala
A lapacho florido su olor
Tacita de Plata es tu nombre
Humildad, Tiempo, valor.

Cerros de siete colores
Originario ancestral
Purmamarca, mis amores,
Nunca te voy a olvidar.

Cerros marrones, rojizas pintados
Paredes del Cielo, mi niño creyó
Siempre por tus calles querida Humahuaca
Quenas y charangos tu gente tocó.

Fortaleza tus paredes
El cielo te las dará
Es Pucará de Tilcara
Allí nada faltará.

Antiguos cerros y cielo
Admiración, pequeñez,
Tierra con todo y sin nada
Igual y distinto a la vez.