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Alerta amarila por vientos para este sábado en el sur provincial

El alerta amarilla por vientos afectará por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

9 de mayo 2026 · 17:01hs
Alerta amarila por vientos para este sábado en el sur provincial

Alerta amarila por vientos para este sábado en el sur provincial

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió el alerta amarillo para los departamentos Victoria, Gualeguay, Tala, Colón, Uruguay, Islas del Ibicuy y Gualeguaychú por fuertes vientos para este sábado.

El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

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Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

vientos Alerta amarilla Sábado Provincial
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