Alerta amarila por vientos para este sábado en el sur provincial El alerta amarilla por vientos afectará por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. 9 de mayo 2026 · 17:01hs

Alerta amarila por vientos para este sábado en el sur provincial

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió el alerta amarillo para los departamentos Victoria, Gualeguay, Tala, Colón, Uruguay, Islas del Ibicuy y Gualeguaychú por fuertes vientos para este sábado.

El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

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