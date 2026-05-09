Boca juega de local con Huracán por los octavos del Apertura

Este sábado, desde las 19, el Xeneize recibe al Globo en el inicio de los playoffs. El Xeneize viene de perder por la Copa Libertadores.

Esta tarde, desde las 19, Boca recibe a Huracán en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura. El Xeneize, que viene de caer ante Barcelona en Guayaquil y complicó sus chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, enfrentará a un Globo que se metió a esta instancia tras igualar sin goles en cancha de Racing. El partido lo dirigirá Pablo Echavarría.

Boca llega a este partido golpeado, tras perder 1 a 0 en Guayaquil ante Barcelona por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Libertadores. Aquella derrota, y el empate sin goles entre Universidad Católica y Cruzeiro, dejó al Xeneize tercero y al Grupo D al rojo vivo a falta de dos jornadas.

En el torneo local, en cambio, los dirigidos por Claudio Úbeda no pierden desde el 8 de febrero y encadenaron tres victorias consecutivas en condición de visitante. Con 30 puntos clasficó segundo en la Zona A, solo por detrás de Estudiantes que sumó 31. Por este motivo, tendrá la ventaja de disputar la mayor parte de los playoffs en La Bombonera (únicamente deberá dejar su cancha en una hipotética semifinal ante Independiente Rivadavia).

En cuanto a la formación, el Sifón apunta a utilizar el once de gala, aunque con un interrogante: la presencia de Leandro Brey. El arquero debió salir promediando el primer tiempo ante Barcelona por un fuerte golpe en la zona intercostal. Los estudios determinaron que no hubo lesión y el habitual suplente de Marchesín integra la lista de convocados para el partido del sábado. Dependiendo del dolor que sienta en la zona, será titular o integrará el banco de suplentes. En el caso de que no llegase, el arco lo defenderá Javier García.

Huracán, sin competencias internacionales en el 2026, llega más descansado al duelo ante Boca. Su último partido fue el domingo pasado, un empate sin goles frente a Racing que lo dejó séptimo en la Zona B con 24 puntos.

Los dirigidos por Diego Martínez, que volverá a La Bombonera luego de su paso por el Xeneize en 2024, tuvieron un andar irregular durante la primera fase: cosecharon cinco victorias, siete empates y cuatro derrotas. Además, no sumaron de a tres en los últimos tres partidos, ya que igualaron frente a Tigre, cayeron contra Argentinos Juniors y repartieron puntos con la Academia. De visitante, acumularon seis empates, una derrota (Estudiantes de Río Cuarto) y un triunfo (Gimnasia).

Martínez aún no dio pistas sobre el equipo, que podría ser el mismo que igualó en el Cilindro o podría sufrir algunas modificaciones, sobre todo en la defensa y en la mediapunta.

La posible formación de Boca vs. Huracán, por el Torneo Apertura

Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

La posible formación de Huracán vs. Boca, por el Torneo Apertura

Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Los datos de Boca vs. Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura