Belgrano logró una histórica victoria ante Talleres en el clásico cordobés

Belgrano volvió a ganar un clásico cordobés después de 25 años con una notable victoria por 1-0 contra Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura . Ahora aguarda rival.

El Pirata fue el gran protagonista en el inicio del encuentro con un remate desviado de Emiliano Rigoni a los nueve minutos. Segundos después, llegó la primera polémica en La Docta. A los 10′, Guido Herrera le tapó un disparo cruzado a Francisco González Metilli y Lucas Zelarayán capturó el rebote y mandó un buscapié empujado a la red por Lucas Passerini . Sin embargo, el VAR, a cargo de Hernán Mastrángelo, revisó la acción y el árbitro Darío Herrera cobró un fuera de juego previo de Passerini a instancias de la tecnología para devolver la paridad al resultado.

Esa decisión le dio un mayor ánimo a la T para encarar el resto de la etapa y niveló el trámite con el paso del cronómetro, pero a los dirigidos por Carlos Tevez les faltaron ideas para cerrar cada uno de sus ataques. Se destacó un tímido intento a distancia de Franco Cristaldo a los 28′. En la vereda opuesta, el plantel de Ricardo Zielinski exhibió un poder de fuego temible en la ofensiva. A los 38′, Lucas Zelarayán enganchó por duplicado, dejó a dos rivales sentados y le cedió la pelota cerca de la medialuna a Passerini, quien resolvió con un disparo elevado.

Una de las últimas jugadas de peligro en un entretenido primer tiempo llegó a los 42′ con un tiro a colocar de Rick en el vértice izquierdo del área. El manotazo salvador de Tiago Cardozo evitó el gol y mandó esa pelota al córner. El cierre le dejó buenas sensaciones a Talleres, luego de que también Augusto Schott estrelló un disparo al travesaño.

Sin embargo, Belgrano salió mejor pisado al segundo tiempo y convirtió el 1-0 a los dos minutos a partir de un lateral en posición ofensiva. Adrián Spörle se asoció con González Metilli y el ex Argentinos Juniors elevó un pase largo en dirección de Lucas Passerini antes de correr hacia el área. Passerini controló el balón, aguantó la marca de Santiago Fernández y le cedió la devolución con un taco a Francisco González Metilli para su definición de primera ante la salida desesperada de Guido Herrera.

El dueño de casa nunca se repuso a este golpe inicial y los cambios introducidos por Tevez tampoco le cambiaron la cara a un equipo aturdido, que terminó el partido con 10 hombres por la expulsión de Alexandro Maidana a falta de 13 minutos para el final tras una dura infracción sobre Lucas Zelarayán. En los instantes finales, Darío Herrera le mostró la tarjeta roja por doble amonestación al arquero de la T, Guido Herrera. El puesto de guardameta lo asumió el volante Ulises Ortegoza porque el local se quedó sin cambios. También fue echado Lucas Passerini en Belgrano.