Uno Entre Rios | Ovación | Belgrano

Belgrano logró una histórica victoria ante Talleres en el clásico cordobés

Fue 1 a 0 en el Kempes. Belgrano volvió a ganarle a la T después de 25 años gracias al único gol de Francisco González Metilli.

9 de mayo 2026 · 18:34hs
Belgrano superó a su clásico rival de visita.

Prensa Belgrano.

Belgrano superó a su clásico rival de visita.

Belgrano volvió a ganar un clásico cordobés después de 25 años con una notable victoria por 1-0 contra Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura. Ahora aguarda rival.

Lo que dejó el triunfo de Belgrano

El Pirata fue el gran protagonista en el inicio del encuentro con un remate desviado de Emiliano Rigoni a los nueve minutos. Segundos después, llegó la primera polémica en La Docta. A los 10′, Guido Herrera le tapó un disparo cruzado a Francisco González Metilli y Lucas Zelarayán capturó el rebote y mandó un buscapié empujado a la red por Lucas Passerini. Sin embargo, el VAR, a cargo de Hernán Mastrángelo, revisó la acción y el árbitro Darío Herrera cobró un fuera de juego previo de Passerini a instancias de la tecnología para devolver la paridad al resultado.

paralizan cordoba: talleres y belgrano juegan por los playoff

Paralizan Córdoba: Talleres y Belgrano juegan por los playoff

Copa Túnel Subfluvial: Patronato goleó en el Grella y pasó a semifinales

Copa Túnel Subfluvial: Patronato goleó en el Grella y pasó a semifinales

Esa decisión le dio un mayor ánimo a la T para encarar el resto de la etapa y niveló el trámite con el paso del cronómetro, pero a los dirigidos por Carlos Tevez les faltaron ideas para cerrar cada uno de sus ataques. Se destacó un tímido intento a distancia de Franco Cristaldo a los 28′. En la vereda opuesta, el plantel de Ricardo Zielinski exhibió un poder de fuego temible en la ofensiva. A los 38′, Lucas Zelarayán enganchó por duplicado, dejó a dos rivales sentados y le cedió la pelota cerca de la medialuna a Passerini, quien resolvió con un disparo elevado.

Una de las últimas jugadas de peligro en un entretenido primer tiempo llegó a los 42′ con un tiro a colocar de Rick en el vértice izquierdo del área. El manotazo salvador de Tiago Cardozo evitó el gol y mandó esa pelota al córner. El cierre le dejó buenas sensaciones a Talleres, luego de que también Augusto Schott estrelló un disparo al travesaño.

Sin embargo, Belgrano salió mejor pisado al segundo tiempo y convirtió el 1-0 a los dos minutos a partir de un lateral en posición ofensiva. Adrián Spörle se asoció con González Metilli y el ex Argentinos Juniors elevó un pase largo en dirección de Lucas Passerini antes de correr hacia el área. Passerini controló el balón, aguantó la marca de Santiago Fernández y le cedió la devolución con un taco a Francisco González Metilli para su definición de primera ante la salida desesperada de Guido Herrera.

El dueño de casa nunca se repuso a este golpe inicial y los cambios introducidos por Tevez tampoco le cambiaron la cara a un equipo aturdido, que terminó el partido con 10 hombres por la expulsión de Alexandro Maidana a falta de 13 minutos para el final tras una dura infracción sobre Lucas Zelarayán. En los instantes finales, Darío Herrera le mostró la tarjeta roja por doble amonestación al arquero de la T, Guido Herrera. El puesto de guardameta lo asumió el volante Ulises Ortegoza porque el local se quedó sin cambios. También fue echado Lucas Passerini en Belgrano.

Belgrano Talleres Torneo Apertura Córdoba
Noticias relacionadas
El piloto español volvió a accidentarse y se pierde varias carreras del calendario.

Fuerte accidente de Marc Márquez y quebradura en Le Mans

Estudiantes ganó ante en su gente.

Estudiantes volvió a hacerse fuerte en Paraná

lpf: atletico vf dio el golpe en barrio corrales

LPF: Atlético VF dio el golpe en barrio Corrales

Huracán ganó un partido de locos en la Bombonera.

En un partido de película, Boca Juniors perdió 3-2 ante Huracán y quedó eliminado

Ver comentarios

Lo último

Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir un peronismo a la entrerriana

Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir "un peronismo a la entrerriana"

Haití al límite: más de 1.600 muertos por la violencia en el primer trimestre

Haití al límite: más de 1.600 muertos por la violencia en el primer trimestre

Ultimo Momento
Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir un peronismo a la entrerriana

Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir "un peronismo a la entrerriana"

Haití al límite: más de 1.600 muertos por la violencia en el primer trimestre

Haití al límite: más de 1.600 muertos por la violencia en el primer trimestre

Fuerte accidente de Marc Márquez y quebradura en Le Mans

Fuerte accidente de Marc Márquez y quebradura en Le Mans

Entre Ríos: el consumo cayó un 5,4% y golpea al comercio

Entre Ríos: el consumo cayó un 5,4% y golpea al comercio

Policiales
Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

Detienen a un hombre en Paraná por la tentativa de homicidio de un adolescente

Detienen a un hombre en Paraná por la tentativa de homicidio de un adolescente

Nuevamente un animal suelto en la ruta 14 generó un accidente

Nuevamente un animal suelto en la ruta 14 generó un accidente

Ovación
En un partido de película, Boca Juniors perdió 3-2 ante Huracán y quedó eliminado

En un partido de película, Boca Juniors perdió 3-2 ante Huracán y quedó eliminado

Estudiantes volvió a hacerse fuerte en Paraná

Estudiantes volvió a hacerse fuerte en Paraná

LPF: Atlético VF dio el golpe en barrio Corrales

LPF: Atlético VF dio el golpe en barrio Corrales

Fuerte accidente de Marc Márquez y quebradura en Le Mans

Fuerte accidente de Marc Márquez y quebradura en Le Mans

Belgrano logró una histórica victoria ante Talleres en el clásico cordobés

Belgrano logró una histórica victoria ante Talleres en el clásico cordobés

La provincia
Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir un peronismo a la entrerriana

Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir "un peronismo a la entrerriana"

Entre Ríos: el consumo cayó un 5,4% y golpea al comercio

Entre Ríos: el consumo cayó un 5,4% y golpea al comercio

Alerta amarila por vientos para este sábado en el sur provincial

Alerta amarila por vientos para este sábado en el sur provincial

El CGE detectó irregularidades y pidió la renuncia de funcionarias de Colón

El CGE detectó irregularidades y pidió la renuncia de funcionarias de Colón

Agencieros se manifestarán frente al IAFAS por el cambio obligatorio de cartelería

Agencieros se manifestarán frente al IAFAS por el cambio obligatorio de cartelería

Dejanos tu comentario