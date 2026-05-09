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Detienen a un hombre en Paraná por la tentativa de homicidio de un adolescente

Cuatro allanamientos en Paraná por el ataque a un adolescente de 14 años terminaron con un detenido de 38 años y el secuestro de una pistola calibre .22.

9 de mayo 2026 · 11:18hs
Detienen a un hombre en Paraná por la tentativa de homicidio de un adolescente

Cuatro allanamientos realizados este sábado en el barrio Francisco Ramírez terminaron con la detención de un hombre de 38 años y el secuestro de un arma de fuego, en el marco de la investigación por la tentativa de homicidio de un adolescente de 14 años ocurrida el viernes en Paraná.

El operativo fue llevado adelante por la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones Criminales y permitió la aprehensión de C.M.A., además del secuestro de una pistola calibre .22 marca Bersa, que tenía cartuchería en recámara y cinco proyectiles en el cargador.

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De acuerdo a la información oficial, la causa se originó tras el ataque sufrido por un menor en la zona del puente de calle Laprida, camino al Parque Varisco. Según los primeros indicios de la investigación, el disparo habría sido efectuado desde una zona elevada, impactando en la espalda de la víctima y quedando alojado en el hígado.

Detenido balear menor

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El adolescente permanece internado

El adolescente, domiciliado en barrio Humito, fue trasladado junto a su madre al Hospital San Roque, donde permanece internado y a la espera de una intervención quirúrgica.

En los procedimientos participaron también efectivos de la División Robos y Hurtos, los grupos especiales GIA, GDI y GEP, personal de la Dirección General de Policía Científica y agentes de las comisarías Quinta y Decimoséptima de la Jefatura Departamental Paraná.

Paraná Homicidio Adolescente
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