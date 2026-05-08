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En noviembre se realizará la 8ª edición del FICER en Entre Ríos

Con una programación diversa y acceso gratuito, la edición 2026 del FICER refuerza su posicionamiento como plataforma de exhibición.

8 de mayo 2026 · 13:37hs
En noviembre se realizará la 8ª edición del FICER en Entre Ríos

En noviembre se realizará la 8ª edición del FICER en Entre Ríos

Se confirmó la realización de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que se desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026.

Organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), el encuentro volverá a reunir producciones destacadas del país y del exterior, con una programación orientada a exhibición, formación y desarrollo de la industria audiovisual.

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“El FICER es una política cultural estratégica para fortalecer la producción audiovisual y proyectar la identidad entrerriana”, afirmó el ministro Manuel Troncoso, y subrayó que se trata de una herramienta clave para consolidar a Entre Ríos como un polo audiovisual y generar oportunidades concretas para el sector.

La convocatoria impulsada desde la cartera de Gobierno y Trabajo, permanecerá abierta hasta el 5 de agosto inclusive para las competencias de cortometrajes entrerrianos y largometrajes nacionales.

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A lo largo de sus ediciones, el festival se consolidó como una referencia del circuito cinematográfico argentino, con proyección nacional e internacional. Su perfil combina exhibición y desarrollo, con una programación que integra cine argentino e internacional y mantiene un rasgo distintivo: la participación activa del público en un esquema de acceso libre y gratuito.

“Buscamos que el festival continúe creciendo como espacio de encuentro para el cine y la cultura en Entre Ríos, ampliando su alcance y generando nuevas experiencias para las audiencias”, señaló Maximiliano Schonfeld, presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER). Y agregó: “Es un ámbito de referencia para la cultura federal que interpela, reflexiona, debate y pone en valor la creatividad, la pasión y el amor por lo que hacemos”, agregó.

Competencias y programación

La octava edición incluirá dos secciones competitivas —largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos— junto a panoramas regionales, cine internacional, actividades de formación, propuestas para infancias, música en vivo y la presencia de invitados especiales.

Convocatorias abiertas

Las inscripciones para ambas competencias estarán vigentes hasta el 5 de agosto. En el caso de los cortometrajes entrerrianos, se exige una residencia mínima de tres años en la provincia; para largometrajes nacionales, tres años de ciudadanía o residencia en el país.

Se admitirán obras de ficción, animación o documental finalizadas entre el 1 de enero de 2025 y el 5 de agosto de 2026 inclusive. Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 15 minutos y los largometrajes, una duración mínima de 60 minutos.

Las inscripciones se realizan a través de los formularios disponibles en el sitio oficial del festival, donde también se pueden consultar las bases y condiciones.

El público, en el centro de la escena

Durante seis jornadas, el FICER desplegará una agenda que incluirá proyecciones, talleres, charlas, espacios para infancias y adolescencias, patio gastronómico y actividades interdisciplinarias. El diseño del festival vuelve a poner el foco en la experiencia del público, que participa mediante el voto en las distintas competencias.

Con una programación diversa y acceso gratuito, la edición 2026 refuerza su posicionamiento como plataforma de exhibición, formación y circulación para el cine entrerriano, regional y nacional.

Inscripciones

La inscripción se realiza a través de formularios disponibles en www.ficer.com.ar donde además se encuentran las bases y condiciones para su participación.

LARGOMETRAJES ARGENTINOS

Link formulario: Largometrajes

CORTOMETRAJES ENTRERRIANOS

Link formulario: Cortometrajes

FICER noviembre inscripciones
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