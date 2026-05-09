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El CGE detectó irregularidades y pidió la renuncia de funcionarias de Colón

Las irregularidades en cuestión fueron confirmadas por el CGE y se tomaron las medidas tendientes a garantizar la transparencia.

9 de mayo 2026 · 16:10hs
El CGE detectó irregularidades y pidió la renuncia de funcionarias de Colón

El CGE detectó irregularidades y pidió la renuncia de funcionarias de Colón

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, solicitó la renuncia de las funcionarías: directora Departamental de Escuelas de Colón, Lina Bosch, y de la coordinadora de Educación de Jóvenes y Adultos del departamento, Claudia Paola Rodríguez. También se dio de baja el nombramiento de la agente Lina Abril Bosch.

Irregularidades

Las decisiones se adoptaron luego de un informe técnico emitido a pedido del presidente del organismo por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, luego de una situación conocida a través de la prensa.

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Las irregularidades en cuestión fueron confirmadas y se tomaron las medidas tendientes a garantizar la transparencia y la ética en la gestión pública.

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La conducción del CGE continuará trabajando en el caso para determinar si existen mayores responsabilidades, agotando todas las instancias necesarias.

En el transcurso de los próximos días se darán a conocer los nombres de quienes cubrirán los cargos mencionados.

CGE irregularidades Colón
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