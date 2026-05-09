Sionista superó a Quique y escala en la Liga Federal

Sionista derrotó 83 a 70 al Decano en el estadio Moisés Flesler. El Centro Juventud se ubicó tercero en la Liga Federal, Zona A de la Conferencia Litoral.

Sionista derrotó 83 a 70 a Quique en el estadio Moisés Flesler en una nueva jornada de la Liga Federal de Básquet, Zona A de la Conferencia Litoral. Arik Levin terminó con 21 tantos en el dueño de casa, mientras que Uriel Lejtman se destacó con 26 en la visita.

El duelo comenzó favorable al local en los primeros instantes del juego, sin embargo, la ventaja duró poco y el Decano logró empardar las acciones y ponerse por encima en el marcador. La paridad dominó los primeros diez minutos, ya que no pudieron sacarse mayores distancias. Desde la línea de libres, el Centro Juventud pasó al frente en el score y se fue al descanso arriba por la mínima (21-20).

La tónica se mantuvo en los primeros minutos del segundo peldaño. Las idas a la línea de suspiros por parte de ambos elencos fueron efectivas y mostraron buenos recursos ofensivos para lastimarse mutuamente. Lejtman y Fernández se complementaron de buena manera y Quique se puso nuevamente al frente. Los dirigidos por Santiago Vesco empujaron, achicaron el margen, pero aún así se fueron en desventaja al descanso largo (40-35).

A la vuelta de los vestuarios, Quique volvió a lastimar en el frente de ataque con las presencias de Lejtman y Fernández. Sin embargo, Sionista ajustó su defensa, cerró bien los espacios y llegó al gol con un encendido Levin y los buenos aportes de Guaita en la línea de sentencia. Pese a los buenos intentos de la visita, los arrestos individuales de Rewes le dieron la ventaja al dueño de casa de cara a los últimos diez minutos (60-57).

Sionista salió enfocado al último chico y lastimó de arranque con las incursiones de Pagnone y Rau. La defensa del propio Pagnone y de Franco González fueron fundamentales para sostener la distancia en el electrónico. La visita siguió empujando, encontró vías de gol, pero no pudo ante la efectividad local en la línea de libres. Una bomba de Levin y un gran gol de Nieto terminaron de quebrar el juego y le dieron la ventaja definitiva a Sionista (83-70), que acumuló su quinta victoria en el certamen nacional.

Posiciones de la Liga Federal

Urquiza (Santa Elena) (7-2) 16

Rivadavia Junios (Santa Fe (6-2) 14

Sionista (5-4) 14

La Armonía (Colón) (4-4) 12

Recreativo (3-6) 12

Gimnasia (Santa Fe) (3-5) 11

Quique (2-7) 11