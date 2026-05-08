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Nuevamente un animal suelto en la ruta 14 generó un accidente

Este viernes por la mañana se produjo un accidente a la altura del kilómetro 121 de la ruta 14. Un automóvil impactó a un caballo.

8 de mayo 2026 · 16:39hs
El equino impactó en el parabrisas del Fiat Palio y los ocupantes fueron asistidos.

El equino impactó en el parabrisas del Fiat Palio y los ocupantes fueron asistidos.

Un fuerte siniestro vial se registró en las primeras horas de este viernes sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 121, cuando un automóvil colisionó contra un caballo que se encontraba sobre la calzada.

accidente ruta 14
Fuerte accidente en ruta 14.

Fuerte accidente en ruta 14.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.20. Por el lugar circulaba un Fiat Palio conducido por un joven de 25 años, acompañado por su padre, de 55, y otro hombre de 41 años. Se trata de un nuevo caso que se dio en la provincia, como hace pocos días ocurrió lo mismo con una ambulancia en ruta 4 dentro del departamento Concordia. Además, en ruta 14 se han dado varios casos de accidentes similares por animales sueltos en la calzada y que deriva en situaciones angustiantes.

La camioneta impactó sin control impactó a los dos operarios que trabajaban en la ruta 14.

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De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor no logró evitar el impacto contra el equino que deambulaba sobre la autovía. Tras la colisión, el vehículo terminó detenido sobre la banquina y presentó importantes daños materiales.

Hasta el lugar acudió personal de Comisaría Talita, efectivos de Gendarmería Nacional y agentes de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales. Debido a la violencia del choque, también se solicitó una ambulancia para asistir a los ocupantes del vehículo.

Uno de los ocupantes del accidente fue derivado a Concepción del Uruguay

El hombre de 55 años fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay para una evaluación médica más exhaustiva. Posteriormente, el médico policial de turno, Esteban Pontelli, confirmó que presentaba lesiones leves, consistentes en una herida cortante en la zona frontal. Los otros dos ocupantes resultaron ilesos.

Durante el operativo, Gendarmería realizó un corte parcial sobre un tramo de la ruta para facilitar las tareas de remoción del vehículo y el trabajo pericial. En tanto, las autoridades rurales intentan establecer la propiedad del animal involucrado en el accidente.

Ruta 14 Accidente Caballo
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