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Entre Ríos, destacada por una agencia internacional calificadora de riesgo por su mejora financiera

La calificadora destacó "la importante mejora en la capacidad de pago y la reducción del riesgo de refinanciación" de Entre Ríos.

9 de mayo 2026 · 17:47hs
Agencia internacional calificadora de riesgo destacó la mejora financiera de Entre Ríos

Agencia internacional calificadora de riesgo destacó la mejora financiera de Entre Ríos

La calificadora internacional FIX resaltó la mejora en la capacidad de pago, el orden fiscal y la reducción del riesgo financiero de la provincia. Además, mejoró la calificación crediticia de Entre Ríos y eliminó la perspectiva negativa.

El gobernador Rogelio Frigerio valoró el reconocimiento y sostuvo que "esta mejora refleja el enorme esfuerzo que viene haciendo la provincia para ordenar sus cuentas, recuperar previsibilidad y administrar con responsabilidad".

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"Recibimos una provincia con graves desequilibrios estructurales, sin acceso al crédito y con fuertes vencimientos concentrados en el corto plazo. Hoy una calificadora internacional reconoce que Entre Ríos mejoró su perfil financiero y redujo sensiblemente sus riesgos", señaló.

La calificadora internacional FIX SCR mejoró la calificación crediticia de Entre Ríos, al elevar la nota de largo plazo de la provincia de B+(arg) a BBB-(arg) y la de corto plazo de B(arg) a A3(arg). Además, eliminó la observación negativa que pesaba sobre la provincia y asignó una perspectiva "estable".

En su informe, FIX destacó "la importante mejora en la capacidad de pago y la reducción del riesgo de refinanciación" de Entre Ríos, luego del regreso exitoso de la provincia al mercado internacional de crédito.

Entre Ríos, reconocida por la calificadora financiera FIX

La calificadora señaló que la emisión internacional concretada este año permitió extender vencimientos, cancelar pasivos existentes y fortalecer las reservas destinadas al cumplimiento de los compromisos financieros de la provincia durante 2026 y 2027.

Asimismo, el reporte destacó la mejora del resultado operativo provincial y proyectó para 2026 un escenario superavitario, apoyado en la contención del gasto y una administración prudente de los recursos públicos.

El informe también identificó como uno de los principales desafíos estructurales el fuerte déficit de la Caja de Jubilaciones provincial, que continúa ejerciendo presión sobre las cuentas públicas.

Finalmente, FIX resaltó el bajo nivel relativo de endeudamiento de Entre Ríos y la mejora en la administración de sus pasivos financieros.

Entre Ríos Financiera Gobierno de Entre Ríos Provincia
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