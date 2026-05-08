Falleció el motociclista que cayó al pasar por un lomo de burro en Villaguay

Murió el motociclista de 41 años que había sufrido una grave fractura de cráneo tras caer de su moto al pasar sobre un lomo de burro de Villaguay.

Se confirmó en la noche del jueves el fallecimiento del motociclista de 41 años que había protagonizado un grave siniestro vial el lunes en la ciudad de Villaguay. El hombre permanecía internado en estado crítico tras sufrir severas lesiones al caer de su moto al pasar sobre un lomo de burro.

El accidente ocurrió el lunes alrededor de las 11:20 en la esquina de calles Paysandú y Savio. De acuerdo con la información policial, la víctima circulaba a bordo de una moto Corven 110 cc en sentido sur-norte cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del rodado al atravesar un lomo de burro y cayó violentamente sobre el asfalto.

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Grave lesión en el cráneo

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista sufrió una grave fractura de cráneo y traumatismo abdominal, quedando inconsciente en el lugar. Personal de emergencias lo trasladó de urgencia al Hospital Santa Rosa, donde se constató la gravedad de las heridas.

Posteriormente, debido a la complejidad de su estado de salud, fue derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat para una posible intervención quirúrgica y atención especializada.

Pese al esfuerzo del personal médico, en la noche del jueves se confirmó su deceso.