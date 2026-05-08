Uno Entre Rios | Policiales | Motociclista

Falleció el motociclista que cayó al pasar por un lomo de burro en Villaguay

Murió el motociclista de 41 años que había sufrido una grave fractura de cráneo tras caer de su moto al pasar sobre un lomo de burro de Villaguay.

8 de mayo 2026 · 08:59hs
Falleció el motociclista que cayó al pasar por un lomo de burro en Villaguay

Se confirmó en la noche del jueves el fallecimiento del motociclista de 41 años que había protagonizado un grave siniestro vial el lunes en la ciudad de Villaguay. El hombre permanecía internado en estado crítico tras sufrir severas lesiones al caer de su moto al pasar sobre un lomo de burro.

El accidente ocurrió el lunes alrededor de las 11:20 en la esquina de calles Paysandú y Savio. De acuerdo con la información policial, la víctima circulaba a bordo de una moto Corven 110 cc en sentido sur-norte cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del rodado al atravesar un lomo de burro y cayó violentamente sobre el asfalto.

un motociclista perdio la vida tras chocar con un camion en la ruta 12

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Un motociclista murió tras chocar con un Fiat Siena en la ruta provincial 20, cerca de Aldea San Antonio.

Motociclista falleció al chocar contra un auto en Ruta 20

Grave lesión en el cráneo

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista sufrió una grave fractura de cráneo y traumatismo abdominal, quedando inconsciente en el lugar. Personal de emergencias lo trasladó de urgencia al Hospital Santa Rosa, donde se constató la gravedad de las heridas.

Posteriormente, debido a la complejidad de su estado de salud, fue derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat para una posible intervención quirúrgica y atención especializada.

LEER MÁS: Violenta colisión en Paraná: trasladaron a dos jóvenes al hospital San Martín

Pese al esfuerzo del personal médico, en la noche del jueves se confirmó su deceso.

Motociclista Villaguay Accidente
Noticias relacionadas
violenta colision en parana: trasladaron a dos jovenes al hospital san martin

Violenta colisión en Paraná: trasladaron a dos jóvenes al hospital San Martín

La camioneta impactó sin control impactó a los dos operarios que trabajaban en la ruta 14.

Ruta 14: un operario sufrió la amputación de su pierna en plena traza

Cecilia fue atropellada el 1 de mayo en la Ruta 12 en Gualeguay.

Gualeguay: liberaron al camionero acusado por la muerte de Cecilia y convocan a una marcha

La camioneta con patente de Brasil fue interceptada a la altura de Chajarí.

En Paso Cerrito secuestraron celulares por valor de 65 millones de pesos

Ver comentarios

Lo último

Máximo Kirchner se sometió a una cirugía programada: Cristina quiso venir pero le sugerí que no lo haga

Máximo Kirchner se sometió a una cirugía programada: "Cristina quiso venir pero le sugerí que no lo haga"

Condenaron a 20 años de prisión al estilista que asesinó a su compañero dentro de una peluquería

Condenaron a 20 años de prisión al estilista que asesinó a su compañero dentro de una peluquería

Paraná: extiende plazos para presentar ofertas en la concesión del sistema de estacionamiento medido

Paraná: extiende plazos para presentar ofertas en la concesión del sistema de estacionamiento medido

Ultimo Momento
Máximo Kirchner se sometió a una cirugía programada: Cristina quiso venir pero le sugerí que no lo haga

Máximo Kirchner se sometió a una cirugía programada: "Cristina quiso venir pero le sugerí que no lo haga"

Condenaron a 20 años de prisión al estilista que asesinó a su compañero dentro de una peluquería

Condenaron a 20 años de prisión al estilista que asesinó a su compañero dentro de una peluquería

Paraná: extiende plazos para presentar ofertas en la concesión del sistema de estacionamiento medido

Paraná: extiende plazos para presentar ofertas en la concesión del sistema de estacionamiento medido

Los obispos argentinos saludaron al Papa León XIV en el aniversario de su pontificado

Los obispos argentinos saludaron al Papa León XIV en el aniversario de su pontificado

Nicolás Otamendi recibió la amnistía y estará a disposición en el debut de Argentina en el Mundial 2026

Nicolás Otamendi recibió la amnistía y estará a disposición en el debut de Argentina en el Mundial 2026

Policiales
Falleció el motociclista que cayó al pasar por un lomo de burro en Villaguay

Falleció el motociclista que cayó al pasar por un lomo de burro en Villaguay

Violenta colisión en Paraná: trasladaron a dos jóvenes al hospital San Martín

Violenta colisión en Paraná: trasladaron a dos jóvenes al hospital San Martín

Ruta 14: un operario sufrió la amputación de su pierna en plena traza

Ruta 14: un operario sufrió la amputación de su pierna en plena traza

Gualeguay: liberaron al camionero acusado por la muerte de Cecilia y convocan a una marcha

Gualeguay: liberaron al camionero acusado por la muerte de Cecilia y convocan a una marcha

En Paso Cerrito secuestraron celulares por valor de 65 millones de pesos

En Paso Cerrito secuestraron celulares por valor de 65 millones de pesos

Ovación
De Gualeguaychú a Kansas en bicicleta: la aventura de tres entrerrianos

De Gualeguaychú a Kansas en bicicleta: la aventura de tres entrerrianos

Capibaras XV juega este viernes de local en Santa Fe Rugby

Capibaras XV juega este viernes de local en Santa Fe Rugby

APB: Unión de Crespo dio el golpe en el cierre de la novena fecha

APB: Unión de Crespo dio el golpe en el cierre de la novena fecha

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió en Gálvez y habrá quinto partido.

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió en Gálvez y habrá quinto partido.

Épico triunfo de River Plate ante Carabobo por la Sudamericana

Épico triunfo de River Plate ante Carabobo por la Sudamericana

La provincia
Paraná: extiende plazos para presentar ofertas en la concesión del sistema de estacionamiento medido

Paraná: extiende plazos para presentar ofertas en la concesión del sistema de estacionamiento medido

Crisis en OSFA: el impacto en la salud de los afiliados entrerrianos

Crisis en OSFA: el impacto en la salud de los afiliados entrerrianos

Comenzó a sesionar la nueva integración del plenario del ORSM

Comenzó a sesionar la nueva integración del plenario del ORSM

Villa Urquiza busca un lugar entre los pueblos más lindos del mundo

Villa Urquiza busca un lugar entre los pueblos más lindos del mundo

Diputados aprobó el protocolo contra la violencia laboral y de género

Diputados aprobó el protocolo contra la violencia laboral y de género

Dejanos tu comentario