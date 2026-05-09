Patronato sumó un punto en su estadía en Cuyo

Patronato igualó 1 a 1 ante San Martín de San Juan. en un juego correspondiente a la 13° fecha de la Primera Nacional, Zona B.

Patronato igualó 1 a 1 a San Martín de San Juan por a la 13° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Brandón Cortés abrió el marcador en el estadio Hilario Sánchez a los 59 minutos. Emanuel Aguilera empató a los 75'. El Rojinegro sumó unidades por quinta jornada consecutiva.

La etapa inicial fue pareja, aunque dentro de ese contexto el Rojinegro elaboró las situaciones más claras para romper el cero. El equipo de Gabriel Gómez mostró orden en la mitad de la cancha y tuvo en Augusto Picco el equilibrio necesario para sostener el dominio territorial, mientras que Cortés aportó claridad para distribuir el juego.

El primer aviso fue del Verdinegro. Carlos Lattanzio desbordó por el sector derecho y abrió el balón para Bruno Juncos, quien sacó un remate desviado. La respuesta de Patronato fue inmediata: Cortés filtró una pelota para Alejo Miró, pero Sebastián Díaz Robles se anticipó justo para evitar la definición del juvenil entrerriano.

Con el correr de los minutos, la visita comenzó a manejar el trámite. Hernán Rivero cambió de frente para Valentín Pereyra, quien se asoció con Cortés. El ex-Boca probó desde media distancia y Díaz Robles controló en dos tiempos. San Martín intentó inquietar mediante Facundo Nadalín, aunque su remate se fue lejos del arco defendido por Alan Sosa.

En el tramo final del primer tiempo Patronato tuvo dos ocasiones muy claras. Primero, Franco Soldano ganó entre los centrales para conectar un preciso centro de Maximiliano Rueda, pero la pelota se fue apenas desviada. Luego, en tiempo agregado, el Santo sanjuanino administró mal una pelota parada y dejó espacio para la contra visitante. Pereyra condujo el avance, aunque resolvió mal y terminó entregándole el balón al arquero local.

Patronato rompió el cero en el segundo tiempo

El complemento comenzó con intensidad. A los cuatro minutos Manuel Cocca convertía para San Martín tras anticipar a Piccioni, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada a instancias del asistente. Patronato respondió enseguida con un intento de Agustín Araujo que controló Díaz Robles.

Más tarde, Araujo encabezó otra réplica y descargó para Soldano, quien eligió la acción individual en lugar de asistir a Rivero, que ingresaba libre por el centro. El delantero perdió el duelo con el arquero y desperdició una buena oportunidad.

Sin embargo, en el tercer avance profundo del complemento, el Rojinegro encontró la diferencia. Brandon Cortés recibió con espacios y sacó un derechazo desde unos 30 metros que sorprendió a Díaz Robles para establecer el 1 a 0.

Reaccionó San Martín y niveló el marcador

San Martín reaccionó con celeridad. Sosa rechazó un misil de Cocca. Minutos después el uno de Patronato dio rebote tras remate de Funez. Gabriel Díaz completó la acción defensiva al rechazar el peligro.

De tanto buscar el Verdinegro encontró el empate. Sacó a relucir el trabajo semanal en una acción de balón detenido. La defensa entrerriana no logró contrarrestar el argumento ofensivo del anfitrión. El balón le quedó servido a Emanuel Aguilera, quien ejecutó a Sosa.

El empate reforzó la confianza de San Martín, que buscó la diferencia en el marcador. Arrinconó a Patronato. La seguridad de Alan Sosa garantizó la unidad que cosechó Patronato en la región de Cuyo.

Formaciones de San Martín Patronato

San Martín: Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Emanuel Aguilera (76' Osores), Manuel Cocca y Hernán Zuliani; Bruno Juncos (67' Iachetti), Nicolás Pelaitay (84' Rossi), Gabriel Hachen (46' Acosta) y Sebastián González; Carlos Lattanzio (67' Rumbolo) y Nazareno Funez. DT: Alejandro Schiapparelli

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Éstos son los titulares y suplentes elegidos por Alejandro Schiapparelli para recibir a Patronato desde las 16:30hs en el Hilario Sánchez. #VamosVERDINEGRO pic.twitter.com/8wj09iFkU1 — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) May 9, 2026

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritelli y Santiago Piccioni (69' Piccioni); Alejo Miró (46' Araujo), Augusto Picco, Brandon Cortés (79' Barinaga) y Valentín Pereyra (79' Villarreal); Franco Soldano (87' Enrique) y Hernán Rivero. DT: Marcelo Candia

Goles: 59' Cortés (P); 75' Aguilera (SM)

Árbitro: Álvaro Carranza

Estadio: Hilario Sánchez