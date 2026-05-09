Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato sumó un punto en su estadía en Cuyo

Patronato igualó 1 a 1 ante San Martín de San Juan. en un juego correspondiente a la 13° fecha de la Primera Nacional, Zona B.

9 de mayo 2026 · 16:36hs
Patronato sumó un punto en su estadía en Cuyo

Patronato igualó 1 a 1 a San Martín de San Juan por a la 13° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Brandón Cortés abrió el marcador en el estadio Hilario Sánchez a los 59 minutos. Emanuel Aguilera empató a los 75'. El Rojinegro sumó unidades por quinta jornada consecutiva.

La etapa inicial fue pareja, aunque dentro de ese contexto el Rojinegro elaboró las situaciones más claras para romper el cero. El equipo de Gabriel Gómez mostró orden en la mitad de la cancha y tuvo en Augusto Picco el equilibrio necesario para sostener el dominio territorial, mientras que Cortés aportó claridad para distribuir el juego.

dura prueba para patronato: visita a san martin de san juan buscando extender su buen momento

Dura prueba para Patronato: visita a San Martín de San Juan buscando extender su buen momento

En su última presentación San Martín perdió 2-0 ante Colegiales. 

San Martín de San Juan, próximo rival de Patronato, preso de la irregularidad

El primer aviso fue del Verdinegro. Carlos Lattanzio desbordó por el sector derecho y abrió el balón para Bruno Juncos, quien sacó un remate desviado. La respuesta de Patronato fue inmediata: Cortés filtró una pelota para Alejo Miró, pero Sebastián Díaz Robles se anticipó justo para evitar la definición del juvenil entrerriano.

Con el correr de los minutos, la visita comenzó a manejar el trámite. Hernán Rivero cambió de frente para Valentín Pereyra, quien se asoció con Cortés. El ex-Boca probó desde media distancia y Díaz Robles controló en dos tiempos. San Martín intentó inquietar mediante Facundo Nadalín, aunque su remate se fue lejos del arco defendido por Alan Sosa.

En el tramo final del primer tiempo Patronato tuvo dos ocasiones muy claras. Primero, Franco Soldano ganó entre los centrales para conectar un preciso centro de Maximiliano Rueda, pero la pelota se fue apenas desviada. Luego, en tiempo agregado, el Santo sanjuanino administró mal una pelota parada y dejó espacio para la contra visitante. Pereyra condujo el avance, aunque resolvió mal y terminó entregándole el balón al arquero local.

Patronato rompió el cero en el segundo tiempo

El complemento comenzó con intensidad. A los cuatro minutos Manuel Cocca convertía para San Martín tras anticipar a Piccioni, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada a instancias del asistente. Patronato respondió enseguida con un intento de Agustín Araujo que controló Díaz Robles.

Más tarde, Araujo encabezó otra réplica y descargó para Soldano, quien eligió la acción individual en lugar de asistir a Rivero, que ingresaba libre por el centro. El delantero perdió el duelo con el arquero y desperdició una buena oportunidad.

Sin embargo, en el tercer avance profundo del complemento, el Rojinegro encontró la diferencia. Brandon Cortés recibió con espacios y sacó un derechazo desde unos 30 metros que sorprendió a Díaz Robles para establecer el 1 a 0.

Reaccionó San Martín y niveló el marcador

San Martín reaccionó con celeridad. Sosa rechazó un misil de Cocca. Minutos después el uno de Patronato dio rebote tras remate de Funez. Gabriel Díaz completó la acción defensiva al rechazar el peligro.

De tanto buscar el Verdinegro encontró el empate. Sacó a relucir el trabajo semanal en una acción de balón detenido. La defensa entrerriana no logró contrarrestar el argumento ofensivo del anfitrión. El balón le quedó servido a Emanuel Aguilera, quien ejecutó a Sosa.

El empate reforzó la confianza de San Martín, que buscó la diferencia en el marcador. Arrinconó a Patronato. La seguridad de Alan Sosa garantizó la unidad que cosechó Patronato en la región de Cuyo.

Formaciones de San Martín Patronato

San Martín: Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Emanuel Aguilera (76' Osores), Manuel Cocca y Hernán Zuliani; Bruno Juncos (67' Iachetti), Nicolás Pelaitay (84' Rossi), Gabriel Hachen (46' Acosta) y Sebastián González; Carlos Lattanzio (67' Rumbolo) y Nazareno Funez. DT: Alejandro Schiapparelli

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CASanMartinSJ/status/2053180351678120371&partner=&hide_thread=false

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritelli y Santiago Piccioni (69' Piccioni); Alejo Miró (46' Araujo), Augusto Picco, Brandon Cortés (79' Barinaga) y Valentín Pereyra (79' Villarreal); Franco Soldano (87' Enrique) y Hernán Rivero. DT: Marcelo Candia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ClubPatronatoOf/status/2053187497849430053&partner=&hide_thread=false

Goles: 59' Cortés (P); 75' Aguilera (SM)

Árbitro: Álvaro Carranza

Estadio: Hilario Sánchez

Patronato San Martín Primera Nacional
Noticias relacionadas
Maximiliano Rueda celebra el golazo que clavó para el 1-0 de Patronato.

Patronato tiene agendada la cartelera de mayo

Copa Túnel Subfluvial: Patronato goleó en el Grella y pasó a semifinales

Copa Túnel Subfluvial: Patronato goleó en el Grella y pasó a semifinales

alan sosa: nadie va a querer enfrentar a patronato

Alan Sosa: "Nadie va a querer enfrentar a Patronato"

¿cual es el historial de patronato con el arbitro alvaro carranza?

¿Cuál es el historial de Patronato con el árbitro Álvaro Carranza?

Ver comentarios

Lo último

Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir un peronismo a la entrerriana

Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir "un peronismo a la entrerriana"

Haití al límite: más de 1.600 muertos por la violencia en el primer trimestre

Haití al límite: más de 1.600 muertos por la violencia en el primer trimestre

Ultimo Momento
Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir un peronismo a la entrerriana

Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir "un peronismo a la entrerriana"

Haití al límite: más de 1.600 muertos por la violencia en el primer trimestre

Haití al límite: más de 1.600 muertos por la violencia en el primer trimestre

Fuerte accidente de Marc Márquez y quebradura en Le Mans

Fuerte accidente de Marc Márquez y quebradura en Le Mans

Entre Ríos: el consumo cayó un 5,4% y golpea al comercio

Entre Ríos: el consumo cayó un 5,4% y golpea al comercio

Policiales
Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

Detienen a un hombre en Paraná por la tentativa de homicidio de un adolescente

Detienen a un hombre en Paraná por la tentativa de homicidio de un adolescente

Nuevamente un animal suelto en la ruta 14 generó un accidente

Nuevamente un animal suelto en la ruta 14 generó un accidente

Ovación
En un partido de película, Boca Juniors perdió 3-2 ante Huracán y quedó eliminado

En un partido de película, Boca Juniors perdió 3-2 ante Huracán y quedó eliminado

Estudiantes volvió a hacerse fuerte en Paraná

Estudiantes volvió a hacerse fuerte en Paraná

LPF: Atlético VF dio el golpe en barrio Corrales

LPF: Atlético VF dio el golpe en barrio Corrales

Fuerte accidente de Marc Márquez y quebradura en Le Mans

Fuerte accidente de Marc Márquez y quebradura en Le Mans

Belgrano logró una histórica victoria ante Talleres en el clásico cordobés

Belgrano logró una histórica victoria ante Talleres en el clásico cordobés

La provincia
Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir un peronismo a la entrerriana

Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir "un peronismo a la entrerriana"

Entre Ríos: el consumo cayó un 5,4% y golpea al comercio

Entre Ríos: el consumo cayó un 5,4% y golpea al comercio

Alerta amarila por vientos para este sábado en el sur provincial

Alerta amarila por vientos para este sábado en el sur provincial

El CGE detectó irregularidades y pidió la renuncia de funcionarias de Colón

El CGE detectó irregularidades y pidió la renuncia de funcionarias de Colón

Agencieros se manifestarán frente al IAFAS por el cambio obligatorio de cartelería

Agencieros se manifestarán frente al IAFAS por el cambio obligatorio de cartelería

Dejanos tu comentario