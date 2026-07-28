La dirigencia de River les negó la reincorporación a Germán Pezzella y Fabricio Bustos

La respuesta al pedido del vestuario de River para que el zaguero y el lateral derecho vuelvan a entrenarse con el plantel principal fue negativa

Las dos derrotas con las que River estrenó el segundo semestre del año tuvieron como consecuencia que muchos focos se pongan sobre los jugadores que se entrenan apartados en el predio de Cantilo. Entre los 13 futbolistas que no son tenidos en cuenta y tienen el cartel de venta puesto se encuentran Germán Pezzella y Fabricio Bustos. El plantel principal pidió por la reincorporación de ambos, pero la dirigencia encabeza por Stefano Di Carlo les negó la posibilidad de volver al vestuario.

Si bien no trascendieron los nombres de quienes hicieron esta solicitud, bien podría tratarse de algunos de los referentes de la Banda, entre ellos Marcos Acuña, gran amigo del Ex Fiorentina que incluso viajó con él a la final de la Copa del Mundo o el propio Nicolás Otamendi, que compartió varios años la zaga de la Selección con el defensor y ya empieza a consolidarse como nuevo capitán.

De esta forma, Eduardo Coudet seguirá sin el zaguero campeón del mundo en Qatar y el marcador de punta diestro, sembrando la duda por lo que puede significar esta negativa para el ambiente del grupo. La decisión de los dirigentes fue tomada en el arranque de la pretemporada invernal e incluye a más de diez jugadores.

Pezzella es uno de los 14 de los marginados de River

Junto a Pezzella y Bustos siguen teniendo actividad en Cantilo Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Kendry Páez (a préstamo), Matías Viña (a préstamo), Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre y Alexander Woiski. Todos son considerados transferibles y no tendrán minutos en lo que resta de campaña.

Paulo Díaz, Maximiliano Meza y Andrés Herrera ya consiguieron nuevos destinos tras haber integrado el grupo, Santiago Lencina es otro de los que está a punto de confirmar su futuro fuera del Millonario. El resto aún aguarda por una salida.