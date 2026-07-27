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Paraná Lee prepara su XIV edición con autores, talleres y más de 100 editoriales

La Sala Mayo será sede de Paraná Lee, con Santa Fe como ciudad invitada y una agenda que reunirá escritores, científicos y propuestas para todos.

27 de julio 2026 · 20:30hs
Paraná Lee prepara su XIV edición con autores

Paraná Lee prepara su XIV edición con autores, talleres y más de 100 editoriales.

La Feria del Libro Paraná Lee celebrará su XIV edición del 14 al 17 de agosto en la Sala Mayo, con una programación que reunirá a reconocidos autores nacionales, propuestas culturales, talleres literarios, actividades para infancias y espacios de intercambio entre escritores y lectores.

Bajo el tópico “Eternidad–Umbrales–Pasión”, el encuentro volverá a posicionarse como una de las principales propuestas culturales del Litoral. La edición contará con la participación de más de 100 editoriales de distintas partes del país y tendrá a Santa Fe como ciudad invitada de honor.

El Museo Puerto de la Memoria de Paraná mostró las producciones de sus talleres.

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Obras del Museo Provincial de Bellas Artes se exhibirán en la Casa Nacional del Bicentenario.

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La presentación de Paraná Lee

La presentación oficial se realizó en la Casa de la Costa y estuvo encabezada por la intendenta de Paraná, Rosario Romero, quien destacó la continuidad de la feria como una política cultural de la ciudad.

“Paraná Lee ha sido una política de Estado que hemos continuado y que creo que se tiene que continuar por muchos años. El libro forma parte de nuestra vida y de nuestra cultura; fomentar la lectura es un propósito de esta gestión y lo ha sido de otras gestiones”, afirmó.

El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, valoró el crecimiento del evento y remarcó que la feria se consolidó como una de las más importantes de la región. “Vamos a tener stands de editoriales y libreros con todo lo que acompaña al libro como objeto que se comparte con los demás. Estas políticas de Estado van impregnando la ciudad y logran visibilizar que la feria de Paraná es una de las más grandes del Litoral”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, resaltó el rol del libro en la construcción cultural. “No existe una nación sin libros y, en estos tiempos complejos, está el estímulo para escribir y editar”, expresó.

Autores y actividades

Entre los invitados confirmados estarán Martín Kohan, Luciano Lamberti, Tomás Downey, Pedro Mairal, Sergio Aguirre, Josefina Licitra, Carmen Cáceres, Paula Galansky, Camila Perochena, Martín Sivak, Matías Aldaz, Mauricio Dayub, Luciano Wernicke y Diego Golombek, entre otros.

Durante las cuatro jornadas habrá entrevistas con escritores, presentaciones de libros, conversatorios, talleres y actividades destinadas a diferentes públicos. Además, se desarrollará “Cita Mágica”, una propuesta que permitirá encuentros personalizados entre autores y lectores.

La Editorial Municipal de Paraná también tendrá un espacio destacado con la presentación de dos nuevas publicaciones: una obra colectiva dedicada al Bicentenario de Paraná, escrita por reconocidas figuras de la ciudad, y un libro con una obra inédita de Julio Meirama, escritor paranaense y ganador del Premio Fray Mocho en 1972.

Un encuentro regional

La Sala Mayo, ubicada en el Puerto Nuevo de Paraná, será durante cuatro días el punto de encuentro para escritores, editores, diseñadores, libreros y lectores. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Paraná, tendrá entrada libre y gratuita.

Del acto participaron el viceintendente David Cáceres; la secretaria de Cultura de Santa Fe, Luciana Ceresola; el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani; concejales, editores y libreros de la ciudad.

Paraná Lee Sala Mayo Santa Fe
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