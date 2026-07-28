"Jueves de Grandes Películas": comienza un recorrido de cine por comunidades entrerrianas

El ciclo impulsado por el IAAER, el Consejo Provincial de Cultura y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos comenzará este jueves 30 en Colonia Elía con la proyección de Tiempo de revancha, de Adolfo Aristarain

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), el Consejo Provincial de Cultura y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos pondrán en marcha "Jueves de Grandes Películas - Tardes de cine para compartir" , un ciclo itinerante que recorrerá distintas localidades de la provincia con funciones gratuitas destinadas principalmente a personas mayores. La primera proyección será este jueves 30, a las 16 , en el Centro de Jubilados de Colonia Elía (Avenida Roca y Sauce), donde se exhibirá la película Tiempo de revancha, dirigida por Adolfo Aristarain.

La iniciativa busca acercar el cine a las comunidades entrerrianas mediante una selección de películas que invitan a compartir historias, emociones y recuerdos. Además de ofrecer un espacio de recreación, el programa promueve el encuentro, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios en cada una de las localidades anfitrionas.

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Para el desarrollo del ciclo, cada municipio deberá disponer de un espacio adecuado para recibir al público, mientras que el IAAER aportará el equipamiento técnico necesario para garantizar la calidad de las funciones, incluyendo proyección, sonido y asistencia técnica.

Tras el estreno en Colonia Elía, el cronograma continuará el 13 de agosto en Villa Clara, con una función a las 16 en el Salón Barón Hirsch (San Martín 755), y el 20 de agosto en San Benito, también a las 16, en el Centro de Jubilados, ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Basavilbaso. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.