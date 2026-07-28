El Club Atlético Estudiantes consolida su propuesta sobre el río y ya la ofrece durante todo el año. "Se acercó mucha gente pese a las temperaturas", dijeron.

Canotaje en el CAE: una disciplina que dejó de ser "solo de verano"

El río Paraná volvió a ganar un lugar central en la vida deportiva del Club Atlético Estudiantes. Tras años en los que el canotaje funcionó únicamente durante la temporada estival, la institución decidió dar un paso histórico al incorporarlo como disciplina permanente. La medida comenzó a implementarse hace apenas un mes y, según sus protagonistas, la respuesta inicial ya superó las expectativas.

El gran cambio implica que el deporte ya no dependerá de la llegada del calor. Ahora podrá practicarse durante todo el año, con horarios fijos, grupos organizados y una estructura similar a la de cualquier otra actividad de la entidad.

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Canotaje en el CAE: una disciplina que dejó de ser "solo de verano"

Canotaje en el CAE: una disciplina que dejó de ser "solo de verano" UNOER/ Alan Barbosa

En diálogo con UNO, el profesor Eduardo “Pala” Suárez, referente del canotaje en el CAE, celebró la decisión institucional y aseguró que representa un impulso clave para el crecimiento del deporte.

“Es buenísimo que el club haya tomado esta iniciativa de que seamos una actividad permanente, que estemos todo el año y que seamos como cualquier actividad del club. La verdad que es un gran empujón para nosotros, para mí como profesor y para toda la comisión de trabajo, que también pone mucho esfuerzo para que esto fluya”, expresó.

El entusiasmo también se refleja en el interés que despertó la propuesta. A pesar de las bajas temperaturas propias del invierno, cada vez son más las personas que consultan e inician la actividad.

“Ya hemos sobrepasado, para estar en pleno invierno y con las temperaturas bajas que hay, la cantidad de gente que pregunta, que se inscribió y que está viniendo. Creemos que en un futuro no muy lejano vamos a estar como en verano o incluso mejor”, afirmó.

Del verano a los 12 meses

Hasta este año, el canotaje era una propuesta estacional ligada a la sede de playa. La decisión del club modifica por completo ese escenario y le da continuidad durante los doce meses, algo que también abre la puerta a nuevos proyectos deportivos.

Para Suárez, el cambio no solo representa estabilidad, sino también la posibilidad de comenzar a construir un perfil competitivo. “Con la característica que tiene Estudiantes, al que le gusta competir en todos los deportes que desarrolla, el canotaje no va a ser la excepción. El presidente quiere que podamos incursionar en la competencia y la idea es empezar este mismo año, con lo poco que tenemos, participando de la última fecha del Campeonato Entrerriano. Después iremos avanzando paso a paso”, explicó.

La intención es que la disciplina no solo continúe creciendo en cantidad de practicantes, sino también en formación de palistas que representen al club en competencias provinciales y, más adelante, de mayor nivel.

Para todas las edades

El crecimiento registrado en estas primeras semanas también dejó un dato llamativo: la mayor convocatoria llegó desde el público adulto.

“Tenemos personas de todas las edades. Estamos a mitad de año y muchas actividades ya comenzaron, por eso los chicos optaron por otros deportes del club. La parte de niños está un poco más reducida, pero en adultos de 30, 40 y 50 años estamos llenos. También se acercaron muchos adolescentes y jóvenes”, contó.

El profesor remarcó que todavía existen lugares disponibles para quienes quieran iniciarse, sin importar la experiencia previa.

“Siempre hay cupos. Para niños trabajamos los jueves desde las 15.30. Los adultos tienen un curso de iniciación los martes y sábados. Después contamos con grupos de entrenamiento los martes, jueves y sábados, además de un grupo recreativo que sale los sábados a disfrutar del río durante más tiempo”, detalló.

Mucho más que remar

Suárez también aprovechó para explicar que el canotaje va mucho más allá de la competencia. “Es un deporte con muchas facetas. Se puede practicar de manera competitiva, recreativa, hacer travesías, campamentos o simplemente disfrutar del río. Se desarrolla en kayak, con pala, y es una actividad muy completa”, señaló.

En ese sentido, destacó otra de las apuestas realizadas por la institución: la inversión en equipamiento.

“El club hizo una gran inversión. Todo el material que tenemos es nuevo y está a disposición de los socios. También puede acercarse cualquier persona que no sea socia, consultar en la sede de playa e inscribirse. En esta primera etapa queremos que la gente vuelva a acercarse al río y encuentre un espacio más para disfrutar del agua”, explicó.

Una vida ligada al río

Con más de tres décadas de experiencia, Suárez conoce el deporte desde todos sus ángulos. Comenzó a remar en 1993 y hoy continúa transmitiendo esa pasión desde el rol de entrenador.

“El canotaje es la actividad que me formó. Siempre fue lo que quise hacer. Me gusta mucho enseñar y también entrenar. Ha sido mi forma de vida durante muchos años”, sostuvo.

Ese recorrido es el que hoy intenta volcar en un proyecto que recién empieza una nueva etapa, pero que ya muestra señales de crecimiento.

Con el respaldo institucional, una importante renovación de materiales, la recuperación del vínculo cotidiano con el Paraná y una convocatoria que sorprendió incluso en invierno, el canotaje comienza a consolidarse como una nueva alternativa deportiva dentro de Estudiantes. El objetivo inmediato será sumar cada vez más palistas; el siguiente, representar al club en las competencias entrerrianas y demostrar que el río también puede ser escenario de deporte durante todo el año.