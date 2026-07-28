Fabio Todone fue el doble ganador del TC 850

El TC 850 corrió en el autódromo de Paraná, donde Fabio Todone se impuso en la 5° y 6° fecha del año. También corrió el SP 1000.

Un total de 25 autos presentó el TC 850 para su doble jornada en el trazado de Paraná.

Con un buen parque de autos el TC 850 disputó su 5° y 6° fecha de la temporada el pasado fin de semana en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná, donde Fabio Todone se llevó la victoria en las dos carreras finales.

En la quinta fecha, Todone coronó un gran sábado, ya que después de quedarse con la pole position, cerró la jornada con una sólida victoria en la primera final del fin de semana. Fue escoltado por Martín Miraglio y Maximiliano Turano.

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Martín Aldas ganó en Seniors. El piloto de Paraná fue el gran protagonista de la primera final del fin de semana y logró un triunfo importante para seguir sumando fuerte en el campeonato.

Por la sexta fecha, el local Todone volvió a ganar y cerró un fin de semana perfecto. Dos finales, dos victorias y un rendimiento contundente para redondear una actuación memorable en el Autódromo Ciudad de Paraná.

En Seniors, Gonzalo Salas fue el gran vencedor de la final. Un triunfo importante en una doble fecha que entregó grandes emociones y valiosos puntos para el campeonato.

El SP 1000 NG también estuvo en Paraná

También fue parte de la actividad el SP 1000 Nueva Generación, donde Leo Córdoba de Crespo fue el ganador en la competencia de pilotos titulares, correspondiente a la fecha 4. Con un gran rendimiento en pista, el piloto cerró un excelente fin de semana y sumó un triunfo importante en el campeonato.

En la carrera de invitados, Ayrton Mayer de General Ramírez fue el ganador. Con una destacada actuación, completó un gran fin de semana y se subió a lo más alto del podio.

En SP 1000 1.3 Inyección Juan Gabriel Venutti de Crespo se quedó con la victoria en la final de titulares. Con una gran actuación en pista, el piloto redondeó un excelente fin de semana y sumó un valioso triunfo para el campeonato.

En invitados, el paranaense Leonardo Marín se impuso en la SP 1000 1.3 Inyección. Con una actuación sólida de principio a fin, selló un gran resultado y festejó desde lo más alto del podio.

En la Fórmula 4 Entrerriana Daniel Crosta se llevó la victoria en la carrera de titulares, mientras que en la de invitados hizo lo propio Claudio Crosta.