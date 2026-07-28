"La sangre no es agua": una muestra textil que explora la memoria y el linaje femenino

La artista y diseñadora textil María Alejandra Asensio presentará una serie de instalaciones que indagan en la memoria, el territorio y la transmisión de saberes

La Galería GAP inaugurará este viernes 31 de julio , de 17 a 21 , la exposición "La sangre no es agua" , de la artista y diseñadora textil María Alejandra Asensio , con curaduría de Paloma Beracochea Asensio . La propuesta podrá visitarse hasta el 24 de agosto en el espacio ubicado en Alameda de la Federación 355 , en Paraná, y ofrecerá un recorrido por instalaciones textiles que reflexionan sobre la memoria femenina, el origen y la transmisión de saberes entre generaciones.

A través de distintas técnicas textiles, fibras naturales, pigmentos, tejidos, fotografías, objetos y relatos orales, la artista construye un archivo vivo que vincula las historias familiares con las memorias colectivas. La exposición se organiza en tres núcleos — Nombrar , Habitar y Encarnar —, invitando al público a vivir una experiencia inmersiva donde el textil se transforma en un territorio capaz de despertar recuerdos, emociones y registros corporales ligados al paisaje del Litoral.

La propuesta también pone el foco en el tiempo lento, el cuidado y los procesos manuales, recuperando materiales y prácticas vinculadas a la identidad regional. En ese marco, el tejido deja de ser únicamente un oficio para convertirse en un lenguaje artístico que dialoga con conceptos como el arraigo, la herencia, el cuerpo, la naturaleza y los vínculos invisibles que atraviesan las generaciones.

Como parte de la programación, se realizarán jornadas participativas dedicadas al telar, el bordado, la tintura natural y la elaboración comunitaria del pan, en articulación con Telar del Río, ampliando la experiencia expositiva hacia el intercambio de saberes y la creación colectiva.

María Alejandra Asensio integra en su práctica el diseño, el arte y el oficio artesanal con herramientas provenientes del enfoque gestáltico y las constelaciones familiares. En los últimos años desarrolló instalaciones y esculturas textiles de gran formato que expanden el tejido tradicional hacia una dimensión espacial e inmersiva. Quienes deseen coordinar visitas a la muestra podrán comunicarse a los teléfonos 343 416-7652 o 343 530-4829.