La Casa de la Cultura recibe una nueva fecha de Fogón Entrerriano con entrada gratuita

El encuentro será este viernes 31 de julio, desde las 21, en la Casa de la Cultura de Paraná, con entrada libre y gratuita.

El ciclo Fogón Entrerriano ofrecerá una nueva jornada dedicada a la música de la provincia este viernes 31 de julio , desde las 21 , en la Casa de la Cultura (Carbó y 9 de Julio), en Paraná. La velada contará con las presentaciones del Dúo Miriam Gutiérrez y Alcides Gilez y del grupo Mestizo , con entrada libre y gratuita. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y contará con servicio de cantina.

Miriam Gutiérrez, nacida en Paraná, es profesora de música, bandoneonista, guitarrista, cantora y compositora. Junto a Alcides Gilez, oriundo de General Ramírez y reconocido por su labor como guitarrista, cantor, arreglador y compositor, conforma un dúo que reúne años de experiencia en distintos escenarios del país. Su propuesta combina bandoneón, guitarra y voces en un formato íntimo, con un repertorio integrado por composiciones propias y obras de destacados referentes de la música regional.

La noche también tendrá como protagonista a Mestizo, agrupación paranaense que fusiona la música popular de raíz folklórica con el rock alternativo y otros lenguajes musicales. Su repertorio incluye versiones de autores como Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Antonio Tarragó Ros, Jorge Méndez, Cuchi Leguizamón, Ramón Ayala y Horacio Guaraní, entre otros. El grupo recibió una mención especial en el Pre Mate 2022 y fue apadrinado por el reconocido músico Antonio Tarragó Ros.

Fogón Entrerriano forma parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual y federal que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia con el objetivo de promover y difundir el trabajo de artistas entrerrianos.